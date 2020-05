Los centros comerciales de Canarias se preparan para su reapertura tras pasar las islas a la fase 2

Los centros comerciales de Canarias han preparado las medidas de higiene y seguridad necesarias para la reapertura en la fase 2 de desescalada, que se inicia el lunes 25 de mayo en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.



Señalización, gel hidroalcohólico, limpieza y desinfección continua son algunas de las medidas generales que han tomado los centros comerciales de las islas y que han estado organizando durante esta semana.



El director de gerencias de centros comerciales del Grupo Número 1, Luis Leguina, ha explicado que en los 15 centros de Canarias que pertenecen al grupo se han señalizado las entradas y salidas, se han colocado flechas en pasillos para evitar que la gente se encuentre de frente y se han colocado en el suelo advertencias para mantener la distancia de seguridad.



En todos los centros comerciales se ubicará en la entrada gel hidroalcohólico para el uso de los clientes y se controlará el uso de las mascarillas, el cual es obligatorio en espacios públicos donde no se puede mantener la distancia de seguridad.



En el caso de Tenerife, la responsable de marketing, del Centro Comercial La Villa, Begoña Pérez, ha recordado que no estará permitido detenerse o pasear en las áreas comunes, ya que solo se podrá transitar por ellas para acceder a los comercios.



Begoña Pérez ha asegurado que en el parque comercial, localizado en La Orotava, se han quitado los bancos y se han precintado las máquinas recreativas y juegos infantiles de las zonas comunes para que no se utilicen.



En este centro se instalarán pantallas en las que todos los clientes podrán ver el nivel de ocupación de las instalaciones en cada momento, ya que según han establecido las autoridades sanitarias, solo estará permitido un aforo máximo del 30 por ciento.



El gerente del centro Siam Mall, Hugo Gil, ha apuntado que también se han instalado puestos donde se pueden comprar guantes y mascarillas y se ha duplicado el trabajo en seguridad y limpieza de este centro, lo cual ha supuesto un inversión estimada de más de 10.000 euros.



En el caso del Centro Comercial Alcampo, en La Laguna, se colocarán mamparas de separación en los puntos de atención al cliente y se llevará a cabo una higienización extrema de las instalaciones, con especial hincapié en las superficies de contacto de las zonas comunes más transitadas y los aseos, según ha afirmado Isabel Perero, la directora de marketing y relación con el cliente de Ceetrus España, empresa gestora de este centro comercial.



El Corte Inglés ha informado de que abrirá la totalidad de su superficie comercial y tomará medidas como reservar el uso de ascensores a personas con movilidad reducida, con carritos de bebé o con carros de compra.



En este establecimiento se someterá a los productos que se prueben o sean devueltos a higienización mediante centros de planchado de vapor DS-38, exposición a luz ultravioleta-C, entre otras fórmulas.



También en Tenerife, el centro comercial Meridiano ha apuntado que entre sus medidas se facilitará el uso de material sanitario de protección como mascarillas y guantes por parte de todo el personal del Centro Comercial.



“Estamos apostando por la reactivación de la actividad comercial facilitando al máximo el acceso de los clientes a nuestros centros comerciales”, ha señalado en un comunicado Luis Pires, director general Klépierre España y Portugal, empresa propietaria de este centro.



En los diferentes parques comerciales se ha estipulado el horario de apertura habitual pero se permitirá flexibilidad en el horario a los comercios, ya que algunos por sus circunstancias se verán obligados a abrir más tarde o cerrar antes.



Luis Leguina ha apuntado que la primera semana de la reapertura será un periodo paulatino de adaptación, ya que “es una incógnita” la demanda de público que habrá, ni tampoco se conoce “cómo va arrancar la actividad económica en el sector comercio”.



Leguina ha añadido que también influirá la ausencia de turistas y ha manifestado que “hasta que no comience a funcionar el turismo las expectativas no serán buenas”, sobre todo para aquellos centros que están ubicados en zonas turísticas, los cuales pueden tener una recuperación menor que aquellos que están en áreas metropolitanas.



En este sentido, Hugo Gil estima que el turismo puede llegar a suponer el 50 % de la clientela del Siam Mall, que está ubicado en Adeje, aunque ha recalcado que este centro se ha convertido en un punto de reunión de los residentes del sur de la isla.



En general, los miembros de la gerencia y dirección de los centros comerciales han expuesto que sus expectativas son positivas ante la reapertura y los propietarios de los diversos locales de comercio y restauración les han transmitido su compromiso con las medidas y sus ganas de comenzar a trabajar.