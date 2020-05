El colapso en los servicios sociales retrasa la ayuda de comedor en las escuelas infantiles de Las Palmas de Gran Canaria

Las familias beneficiarias de cuota cero en las escuelas infantiles de Las Palmas de Gran Canaria no han recibido aún este mes la ayuda para alimentos de sus hijos e hijas. Se trata de una tarjeta por importe de 120 o 150 euros (dependiendo de los miembros de la unidad familiar) para la compra de productos alimenticios de primera necesidad tales como leche, frutas y verduras para los purés de los pequeños que se empezaron a entregar entre el 25 y 30 de marzo con el objetivo de que los menores tuvieran sus comidas cubiertas por un mes.

Pese a que se trata del único ayuntamiento de Canarias que ha anunciado esta ayuda específica para los menores de 0 a 3 años, este 7 de mayo las familias aún no han visto esta tarjeta de comida recargada. Según explican desde el consistorio se está trabajando ya en realizar este ingreso pronto, que ha sufrido un pequeño retraso por la situación complicada que atraviesan los servicios sociales municipales. Y es que, la petición de ayuda social se está viendo incrementada en estos meses de estado de alarma. Desde el consistorio matizan que se están concediendo ayudas de alimentos a más de 7.000 personas.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Josefa Luzardo, ha afeado esta situación a la Concejalía de Servicios Sociales. "Hay madres que preguntan cuándo se va a ingresar esta ayuda o cómo va a ser el sistema de recarga", explica la concejala de la oposición, que comprende que los servicios municipales se encuentren desbordados ante una situación complicada como la actual pero apunta que era una cuestión de previsión dar la orden de que se recargaran esas tarjetas el 30 de abril para que las familias no tuvieran que sufrir este retraso en una ayuda tan importante en estos momentos.

La iniciativa de ayudar a las familias con hijos en estas escuelas municipales pretendía suplir el servicio de comedor que recibían a cuota cero antes del cierre de estos centros por el estado de alarma. Desde la concejalía explican que desde un primer momento se contactó con todos los usuarios para conocer quiénes querían acogerse a esta ayuda, que ha llegado finalmente a la gran mayoría.

La propuesta además se ha diseñado de acuerdo a las recomendaciones en materia de nutrición de la dietista de la red de escuelas ara garantizar que los niños y niñas tengan una dieta equilibrada. Según se anunció el pasado 15 de abril en un comunicado, "esta ayuda económica forma parte del plan de medidas extraordinarias puesto en marcha por el Ayuntamiento con el objetivo de apoyar a las personas más vulnerables del municipio y que cuyos ingresos se han visto afectados por el impacto de la crisis sanitaria".

Cómo solicitar ayudas

En el comunicado del Ayuntamiento además se especifica que si alguna persona tiene problemas para adquirir productos básicos durante el Estado de Alarma pueden contactar con el área de Servicios Sociales, a través del cual el personal podrá evaluar cada caso y tramitar una ayuda si se cumplen los requisitos.

Los vecinos pueden llamar a las oficinas de los distritos: Ciudad Alta (928 448 538 y 928 448 539); Vegueta-Cono Sur-Tafira (928 448 532 y 928 448 574); Isleta-Puerto-Guanarteme (928 448 542 extensión 47461); Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya (928 448 530 extensión 47247 y 928 446 000 extensión 472 47) y Centro (928 448 560).

Por su parte, las ayudas de comedor para alumnado de cuota cero del Gobierno de Canarias siguen en marcha. A partir de este mes, se está entregando una tarjeta de 120 euros por alumno o alumna, y no por familia como ocurrió el mes anterior. Aún quedan personas por llamar porque este mes se cambió el criterio ya que Educación llegó a un acuerdo con una entidad bancaria para la compra de productos de primera necesidad. No obstante, ya se ha avanzado mucho en la entrega y familias canarias aseguran no haber tenido problemas con las mismas.