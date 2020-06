Los medios de comunicación, un arma para enviar un mensaje de “repulsa y mayor conciencia” frente a las violencias machistas

Los medios de comunicación son una de las armas más potentes para enviar un mensaje de “repulsa y mayor conciencia” frente a los casos de violencia machista. Así lo afirmó la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, en la presentación del nuevo decálogo con pautas dirigidas a mejorar el tratamiento informativo de las noticias referentes a asesinatos machistas. “A veces las prisas que impone la actualidad en los medios restan rigor al tratamiento que se ofrece sobre un tema tan grave como la violencia machista y se emplean palabras o expresiones inapropiadas que refuerzan, entre quien ve, lee o escucha la noticia falsas creencias sobre la violencia contra las mujeres”, expone.

Fumero presentó el decálogo con las diez recomendaciones a la hora de enfocar y redactar noticias relacionadas con la violencia machista e insistió en la importancia de llevar a cabo estas sugerencias ya que puede generar una conducta “disuasoria” en el agresor. Por ello, recordó que es fundamental usar el lenguaje apropiado, “las mujeres no mueren, las matan o asesinan”, expuso a la vez que explicó que “las expresiones correctas hacen que el mensaje llegue mejor”. Para llevar a cabo la composición, los profesionales deben recurrir a fuentes expertas, hay que evitar preguntar al vecindario, con ello se obvian los comentarios del tipo: “era muy buena personas” o “siempre saludaba”. “Esto no favorece para nada en el mensaje de la gravedad que suponen las violencias machistas”, explica la dirigente del ICI.

Decálogo de cómo informar sobre asesinatos machistas.

Entre las sugerencias destaca la necesidad de evitar detalles morbosos, explicar cómo, de qué forma o en qué lugar fue asesinada, además de la nacionalidad ya que perpetúa estereotipos Así, mostró el dato que cifra que más del 65% de los asesinos en Canarias son españoles. “Creo que resaltar sin venir al caso la nacionalidad de una persona fomenta que el problema es de otros, no es nuestro, no está en casa sino que viene de fuera. Esto desgraciadamente no es una cuestión de nacionalidades sino de cultura y de educación”, manifestó Fumero.

Persistió en la importancia de evitar que se identifique a las víctimas, ni su ubicación o la de su familia y en ser “conscientes” de que el asesinato es “la punta del iceberg”. “Esto es un camino de violencias que yo creo que deberíamos empezar a sacar a la luz e informar sobre ellas”, insistió. Así mismo, recordó que es conveniente a la hora dar una noticia de este tipo que se de la información sobre los recursos existentes como el 112 o la Mascarilla-19.

En este punto destacó que la Mascarilla-19 que el Instituto Canario de Igualdad (ICI) puso en marcha dos días después de que se declarara el estado de alarma para que las mujeres que estuvieran viviendo una situación de violencia machista en su hogar puedan dar la alerta en las farmacias más cercanas, pasará a ser un recurso más para las víctimas. “Así lo hemos decidido desde el ICI y desde los Colegios farmacéuticos que han puesto todo de su parte”, contó. Además, asegura que el personal de las farmacias está “orgulloso” de poder aportar, ayudar y dar protección a estos casos. La directora no descarta la posibilidad de que este recurso pueda formar parte de otros comercios y contó que algunas cadenas de supermercado se habían puesto en contacto con el ICI para formar parte de la iniciativa.

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, en la presentación del concurso Mascarilla-19 y el decálogo de cómo informar sobre asesinatos machistas.

Desde que se pusiera en marcha la campaña, en el Archipiélago 24 mujeres han solicitado en sus farmacias más cercanas la Mascarilla-19. Dos de ellas han sido acogidas en la red de recursos del Gobierno de Canarias. Ha tenido una repercusión tanto nacional como internacional, así, países como Argentina, Chile, Colombia, México, Francia, Italia o Noruega ya hacen uso de esta iniciativa que nació en el Instituto Canario de Igualdad. Además, Fumero ha adelantado que países como Rusia, Lituania o Australia también se han puesto en contacto con el ICI para conocer la iniciativa.

Concurso Mascarilla-19

Con el objetivo de que la iniciativa llegue lo más lejos posible y de que la población lo interiorice como un recurso más contra las violencias machistas, el Instituto Canario de Igualdad lanzará a partir de este viernes -26 de junio- y hasta el próximo 19 de julio el concurso Mascarilla-19. En tres modalidades podrán concursar todas las personas mayores de 18 años residentes en Canarias a través de www.mascarilla19.com. Tendrán que presentar un microrrelato de 200 palabras, una poesía de un máximo de 14 versos o un dibujo de temática libre presentado en DINA3.

Las obras deben ser originales, inéditas y deben abordar el planteamiento de la Mascarilla-19. Para garantizar la objetividad en el proceso de selección se presentarán bajo un pseudónimo. El ganador o ganadora recibirá una tablet y su obra será la imagen del ‘merchandising’ del ICI, así mismo, otras 10 obras serán publicadas en un libro que recogerá el resultado de esta primera edición del concurso.