La concejala de Carnaval de Las Palmas: "El motivo de la ausencia de Los Chancletas en la final se sabrá al publicar las actas"

La concejala de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, ha dicho que el motivo de la ausencia de Los Chancletas en la final de murgas "se sabrá el día que se publiquen las actas", por lo que ha preferido no pronunciarse al respecto.



Aunque las bases para el concurso de murgas habla de cinco días hábiles para la publicación de las actas del certamen, se trabaja para que estén disponibles "domingo por la tarde o lunes por la mañana".



Estas declaraciones, ofrecidas a los medios durante la visita al operativo del Hospitalito del Carnaval, se han producido tras la polémica suscitada por la ausencia de Los Chancletas en la fase final del concurso.



Hasta el momento, no ha trascendido oficialmente si la murga fue descalificada por algún incumplimiento o por tener menor puntuación que otros grupos, aunque los responsables de Los Chancletas han denunciado ante medios de comunicación que desconocen los motivos y que necesitan una explicación a lo que consideran "una injusticia".



En sus redes sociales, Los Chancletas aseguraban que ante la pregunta de "si estamos descalificados del concurso o no. La verdad que a esta hora no lo sabemos". Como han publicado tanto en su perfil de Twitter como en Facebook, "No tenemos noticias sobre ello y hay informaciones contradictorias, por lo que, de momento, no nos pronunciaremos".



Como ha señalado la edil, el equipo del Carnaval está "para cumplir la legalidad, y esta no se negocia", y las bases de los concursos "se han hecho de la mano de la organización y la Federación Insular de Grupos de Canarias del Carnaval (FIGRUC), como representante de cada uno de los grupos"



Para Medina, las bases lo tienen todo "claramente recogido", y en este caso en "el artículo 2, 8 y 16", donde "la interpretación es como siempre, diferentes y variadas, pero la verdad es una".



Como ha recalcado, "hay que respetar las normas acordadas por todos" y si las hay que cambiar, asegura, que "nos volveremos a sentar" para su gestión. El artículo 16 indica la fecha en la que se publican las actas de cada una de las fases del concurso de murgas y de la final.



Antes, las fases suponían una puntuación que "se arrastraba a la final", pero con la FIGRUC se acordó que "se iba a cambiar, con una puntuación en las fases que no se arrastraba a la final", ha recordado.



La organización "vela porque se cumplan todos los puntos acordados con la FIGRUC", y es diferente al jurado, ya que como concejala "no entro ni influyo" en su trabajo.



Así mismo, ha recordado, se solicitó que "hubiera siempre dos personas por acto para el cumplimiento de las bases" y "en este caso también".