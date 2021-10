Las condiciones ambientales que rodean al volcán dificultan el rescate en dron de los perros atrapados por la lava en La Palma

Jugando con una botella de plástico sobre la manta de ceniza volcánica que cubre un estanque completamente cercado por la lava. De esta manera se intenta distraer uno de los cuatro perros que permanecen atrapados desde hace más de una semana en dos estanques completamente rodeados por la lava del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma. De un lado para otro, rebuscando en la ceniza y mirando perplejos al dron que les graba desde el cielo, casi con una mirada de auxilio, los animales cada vez están cada vez más flacos y desesperados. Las condiciones ambientales que envuelven al volcán, por su parte, hacen que el rescate se convierta en una odisea.

El volcán de La Palma separa también de sus animales a decenas de familias que han perdido su casa

Saber más

Las alarmas saltaron la pasada semana, cuando la organización animalista Leales.org alertaron a través de sus redes sociales de que la lava había apresado a un gato en un estanque del barrio palmero del Paraíso, en El Paso. "Si no se puede rescatar, al menos que se alimente por dron", pidió la organización.

Pero no era ni un felino ni el escenario del drama era solo uno. Después de analizar los vídeos y las fotos, Lealges.org afirmó esta semana que había cuatro podencos atrapados en dos estanques diferentes, uno al oeste del Paraíso y otro al este de Todoque. Unos no pueden salir de uno de los estanques, mientras que otros sí lo pueden hacer, pudiendo deambular por la zona. Lo único que no ha cambiado es que la lava sigue ahí, impidiendo la liberación por tierra de los canes.

Dos empresas palmeras, Ticom Soluciones y Volcanic Life llevan una semana alimentando mediante un dron que transporta comida y agua a los animales, y cuentan, además, con asesoramiento veterinario para elegir el alimento y aporte hídrico más adecuado en este tipo de situaciones, que los ha mantenido con vida.

La organización animalista ha pedido los permisos para poder rescatarlos con la misma técnica con las que se han conseguido las imágenes, mediante un dron. Según afirmó la plataforma a Televisión Canaria, sería la primera vez en España que se lleva a cabo esta maniobra.

"Que se los lleven en helicóptero y ya". Así han respondido algunos usuarios de Twitter al enterarse de la noticia. Sin embargo, no es tan fácil. Manejar un dron alrededor de un volcán en erupción es "volar con las peores condiciones", relata el operador de drones Thomas Haack a la Televisión Canaria. Ni el viento ayuda ni "las piedras que nos caen encima y tocan las hélices", tampoco.

A pesar de estas condiciones adversas, la empresa Aerocámaras Especialistas en Drones ha ofrecido sus servicios para sacar a los podencos de esos dos estanques que se han convertido en cárceles rodeadas de lava. El operativo se llevaría a cabo, como relata la empresa, a través de drones de carga.