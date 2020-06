Julio Pérez admite el conflicto laboral en el Hospital de El Hierro, pero niega que haya afectado a los pacientes

El consejero de Sanidad, Julio Pérez, ha dicho este viernes en comisión parlamentaria que una vez se recupere la normalidad tras la pandemia por coronavirus se tratará de resolver el conflicto que una parte de los trabajadores del Hospital de El Hierro tienen con la gerencia del centro.



Julio Pérez respondió de este modo a una pregunta del diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Narvay Quintero, quien manifestó que hay denuncias por acoso y por lo tanto la situación es grave.



El consejero destacó que el conflicto es laboral y no ha afectado al servicio que se presta a los usuarios, y añadió que se debe la raíz del conflicto está en las medidas de la dirección para implantar medidas para mejorar y aumentar algunos servicios.



Julio Pérez indico que desde la gerencia se dice que en algún caso hay una actitud de "rebeldía o incomodidad" por parte de algunos trabajadores.



En el Hospital de El Hierro trabajan 260 personas en el sistema sanitario, incluidas las contratadas, y el conflicto no afecta a todas sino a un "pequeño" grupo de profesionales, afirmó el consejero de Sanidad, quien añadió que con la vuelta a la normalidad se tratará de resolver el problema.



El diputado del grupo Nacionalista Narvay Quintero argumentó que el conflicto se inició en noviembre del pasado año y agradeció al consejero que reconozca que lo hay, para a continuación señalar que si bien no afecta a todos los profesionales lo hace en una zona sensible, la de urgencias.