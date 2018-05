La consejera de Eduación cumplirá la ley si se intenta adoctrinar con la nueva asignatura de defensa de España

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, se ha mostrado este jueves convencida de que se hará cumplir la ley si en el temario que prepara el Gobierno español en relación con las Fuerzas Armadas, la Monarquía y la bandera hubiera algún tipo de adoctrinamiento.

Esta ha sido la respuesta que la consejera ha dado en comisión parlamentaria al diputado de Podemos Francisco Déniz, después de que este preguntase por el citado temario que, ha explicado Soledad Monzón, sólo conoce por las referencias de los medios de comunicación.

Francisco Déniz ha expresado la preocupación de su partido porque se incorpore una asignatura en el que se intente adoctrinar a los estudiantes acerca de instituciones que "jamás" se han democratizado, y ha preguntado a Soledad Monzón si cederá a esas "imposiciones".

El diputado de Podemos ha comentado que todavía recuerda himnos como el "Cara al Sol" de sus tiempos de estudiante, y ha asegurado que sus hijos no van a cantar "eso".

La consejera ha replicado que lo que sabe es que el Ministerio de Educación tiene un planteamiento de aprendizaje dentro de contenidos que ya se imparten, como son Valores Sociales y Cívicos, en Primaria, y Valores Éticos, en Secundaria, y ha reconocido que no tiene mas información.

Y ha recordado que en el apartado cuarto del artículo 8 de la Ley Canaria de Educación se indica que el profesorado actuará "siempre con respeto a la dignidad del alumnado, evitando cualquier forma de adoctrinamiento o instrumentalización, y sin desvirtuar el fundamento ético de toda acción educativa".

Por ello se ha mostrado convencida de que si se produjera algún intento de adoctrinamiento se cumpliría la ley.

Durante la comisión parlamentaria la consejera ha respondido a otras seis preguntas de los diputados, una de ellas relacionada con las horas de clase de Física y Química que reciben los estudiantes de Bachillerato de Canarias.

La diputada del grupo Popular Josefa Luzardo ha explicado que profesores de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria le han hecho saber que los alumnos de Primero de Bachillerato de las islas reciben tres horas semanales de Física y Química, una menos que en el resto de España.

La consejera ha indicado que eso se debe a que se aplica los establecido en la Lomce, aprobada "en contra de toda la comunidad educativa y sólo por el PP", y ha añadido que cuando se hicieron los currículos en agosto ante la premura de tiempo para comenzar el curso se decidió mantener el número de horas.

La diputada del grupo Popular ha afirmado que si no se realizaba un cambio era porque la consejera no quería, pues, ha indicado, se puede hacer por medio de un decreto como se ha hecho en la Comunidad de Madrid.

Soledad Monzón ha asegurado que no se trata de querer o no y sí de responsabilidad, y ha recordado que en el Parlamento de Canarias se han aprobado dos proposiciones no de ley para que también se aumenten en una las horas lectivas de Educación Física y de Historia de la Filosofía.

Josefa Luzardo ha insistido en que con en la actualidad los alumnos canarios reciben una hora menos a la semana de Física y Química pero tendrán que realizar las mismas pruebas para el acceso a la universidad que los alumnos del resto del Estado, con lo que estarán en desventaja.