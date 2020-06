Cuatro contagios nuevos y ningún fallecido por COVID-19 en las últimas 24 horas en Canarias

La Consejería de Sanidad de Canarias ha registrado cuatro casos más de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número de casos positivos desde el inicio de la pandemia asciende a 2.376, mientras que el número de muertos no ha variado en los últimos días, con 161 personas fallecidas por esta enfermedad.



Actualmente en las Islas hay 137 casos activos, de los cuales 109 están recibiendo asistencia en su domicilio, 23 están hospitalizados y 5 ingresados en UCI, según los datos de Sanidad, que indican que en las últimas horas no se han producido altas y el número se mantiene en 2.078.



Por islas, la que más positivos acumulados tiene es Tenerife, con 1.495 casos; le sigue Gran Canaria, con 597 casos; La Palma, 103 casos; Lanzarote, 84 casos; Fuerteventura, 46 casos; La Gomera, 8 casos; y El Hierro, 3 casos.



Se suman 40 personas que han sido diagnosticadas y tratadas y están registradas por área de declaración (la isla en la que se les ha analizado la prueba) pero no ha sido posible identificar su área de residencia porque pueden tratarse de turistas, trabajadores de área portuaria o personas sin alojamiento.



Los fallecidos por islas se reparten de la siguiente manera: 110 fallecidos en Tenerife; 6 en La Palma; 0 en La Gomera; 0 en El Hierro; 39 en Gran Canaria; 6 en Lanzarote y 0 en Fuerteventura.



El Servicio Canario de la Salud realizado un total de 115.961 pruebas PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) para el diagnóstico de la COVID-19 desde el inicio del brote de coronavirus.



La Consejería de Sanidad, adaptándose al nuevo protocolo del Ministerio del ramo, informa de que hasta las 20.00 horas de este domingo los profesionales del SCS, en su labor de rastreo, han detectado un total de 95 casos sospechosos en Canarias.



El nuevo protocolo del Ministerio establece que se considerará caso sospechoso “cualquier persona con cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos se valorarán (pérdida de gusto, pérdida de olfato, diarreas o dolores musculares) bajo criterio clínico como posibles sospechosos.



El protocolo establece que estas personas sean estudiadas con PCR en las siguientes 24 horas así que este índice no es acumulativo sino que estas personas se convertirán bien en casos positivos bien en negativos en un período de entre 24 y 72 horas, que es el tiempo que lleva la realización de pruebas, traslado, tratamiento microbiológico y notificación.

Apoya a Canarias Ahora Necesitamos tu apoyo para poder seguir informándote. La crisis del coronavirus ha supuesto un duro golpe para todos los medios de comunicación, incluido este. Pretendemos evitar cualquier tipo de recorte que suponga una merma en la calidad de la información que nos demandas. Pero para eso, necesitamos tu respaldo. Apoya a Canarias Ahora Síguenos en Telegram para no perderte las últimas novedades de la crisis del coronavirus