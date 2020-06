Canarias, a punto de sumar seis días sin muertes por COVID-19 por primera desde el inicio de la pandemia

Desde el 27 de mayo hasta las 14.00 horas de este martes no se han producido fallecimientos por covid-19 en Canarias, según la Consejería de Sanidad.



Si este registro se confirma al final de este martes, supondrá seis días seguidos sin muertes por la pandemia, por primera vez desde que se contabilizó el primer deceso en las islas el 13 de marzo.



Hasta ahora el máximo número de días seguidos sin registro de fallecidos era de cinco, desde el 12 hasta el 16 de mayo.



El máximo número de muertes en un solo día en Canarias fue registrado por la Consejería de Sanidad el 30 de marzo, con 15 fallecidos.



En total, las muertes causadas por la enfermedad en las islas ascienden a 160, según los datos del Gobierno de Canarias, aunque el Ministerio de Sanidad contabiliza 151.



En cuanto a los casos de contagios acumulados, la Consejería de Sanidad ha registrado 2.362 (tres de ellos este martes), de los cuales 2.028 han recibido el alta (once más desde ayer) y 160 han fallecido.



De esta manera, quedan activos 174 enfermos en las islas, la cifra más baja desde el 18 de marzo, cuando había 170, apenas un 12% de los 1.450 que llegaron a contabilizarse el 6 de abril.



De los enfermos activos, cinco están en unidades de cuidados intensivos, 27 hospitalizados en planta y 142 en sus domicilios.



Por islas, en Tenerife hay 110 casos activos (cuatro en UCI, 18 en planta y 88 en casa) y en Gran Canaria hay 42 casos activos (uno en UCI, 6 en planta y 35 en casa).



En La Palma, que ha alcanzado los 100 casos acumulados, quedan ocho enfermos activos, todos en sus casas y en Lanzarote hay tres casos activos (dos en planta hospitalaria y uno en casa).



En Fuerteventura, La Gomera y El Hierro no hay enfermos por covid-19, según los datos de la Consejería de Sanidad.



Quedan 11 casos activos que no están asignados en concreto a ninguna de las islas en los datos diarios ofrecidos por la Consejería de Sanidad.