La delegación canaria en Bakú está segura de que Risco Caído será patrimonio de la Unesco a partir del domingo

La delegación canaria que asiste a la reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco en Bakú es optimista ante la evaluación de Risco Caído, "una candidatura ganadora al tratarse de un paisaje excepcional en el mundo" que plasmó hace mil años una cultura prehispánica en un entorno de 1.500 cuevas.



Tanto el consejero de Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, como el director general de Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, ambos en funciones, indicaron desde Bakú que, aunque hay que mantener la prudencia y salvo sorpresas "mayúsculas", es previsible que el domingo Risco Caído pase a ser inscrito en la lista mundial de patrimonio de la Unesco.



En concreto el consejero Isaac Castellano señaló que los comentarios son "muy positivos" y elogió la coordinación y el trabajo "absolutamente encomiable" de todas las administraciones que avalan la candidatura, como el Ministerio de Cultura, el Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria.



Isaac Castellano subrayó que Risco Caído representa un caso único de una cultura bereber que se desarrolla en un espacio insular y que muestra un conocimiento más amplio del que hasta recientemente se pensaba.



Esto "nos pone en el foco de atención de la comunidad científica" y también desde el punto de vista económico como recurso cultural importante para el destino turístico, pero "todo esto hay que saber gestionarlo de forma racional porque no hay que morir de éxito", apostilló.



El consejero en funciones enfatizó que un reconocimiento por parte de la Unesco implica también adquirir el compromiso de protección un entorno que es "delicado" y que hay que saber gestionar.



El director general de Patrimonio Cultural en funciones, Miguel Ángel Clavijo, recordó que antes de llegar a la reunión del Comité del Patrimonio Mundial la candidatura de Risco Caído ha pasado "por muchos filtros" y hay datos "objetivos" de que se han hecho bien las cosas desde el inicio de la tramitación del expediente.



"Hay otros paisajes culturales pero tenemos una candidatura ganadora porque la Unesco está premiando y potenciando a los paisajes verdaderamente excepcionales", indicó Miguel Ángel Clavijo, quien aludió a que Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria reflejan una cultura milenaria que se ha desarrollado en una isla.



Y esto "no lo vas a encontrar en ninguna otra parte del planeta. Es la cultura de los antiguos canarios antes de la Conquista y sólo se puede observar en Gran Canaria así que premiar esa cultura es premiar la excepcionalidad, un patrimonio arqueológico y etnográfico único en el mundo, que incluye a los cielos limpios que se pueden observar en el centro de la isla y que están asociados a esa cultura", detalló Clavijo.



Todo se reúne en unas 18.000 hectáreas que encierran una síntesis excepcional de la cultura canaria de hace mil años, prosiguió el director general en funciones, quien señaló que las instituciones están obligadas a hacer "un enorme esfuerzo didáctico" para saber interpretar ese paisaje y esa cultura prehispánica .



También es necesario comprender cómo esa cultura troglodita se adaptó a los nuevos tiempos que supuso la llegada de los conquistadores y cómo afectó a su entorno, poblado por más de 1.500 cuevas que han perdurado hasta la actualidad.



"Risco Caído requiere estudio, atención y acercar el interés por la cultura prehispánica en todo el archipiélago", indicó Miguel Ángel Clavijo, quien enfatizó que es la Unesco la que puede decidir que "en Canarias hay una cultura excepcional que hemos protegido entre todos y que ya no va a ser solo de los canarios, sino un patrimonio mundial, lo que nos traslada una enorme responsabilidad".