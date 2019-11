El delegado del Gobierno en Canarias asegura que el SIVE "funciona", pero reconoce que hay una "sombra" en Lanzarote

El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, ha asegurado este viernes que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) está "funcionando" y que, en el caso de Lanzarote, controla más del 90% de la isla, aunque ha reconocido que existe una zona de "sombra" en el Mirador del Río al no poder conseguirse los permisos pertinentes y que se está buscando una nueva localización.

"Estos días he escuchado que los SIVE no funcionan. No es cierto, están funcionando y ya he hablado con el general de la Guardia Civil para que los medios de comunicación puedan acompañarnos, visitarlos y ver cómo se trabaja. Las personas que están al frente de esas pantallas se queman las pestañas intentando buscar algún cayuco o alguna patera para intentar ayudarles antes de que lleguen a nuestras costas", ha dicho en declaraciones a Cope Canarias.

Al respecto, insistió en que los sistemas integrados de Lanzarote están en "perfecto funcionamiento" y reconoció que hay una zona, la del Mirador del Río, que está en "sombra" como consecuencia de que no se consiguieron los permisos pertinentes cuando se intentó instalar un sistema de este tipo allí.

"La intención es buscar una nueva [zona] donde implantarlo --continuó-- y la isla de Lanzarote está en más de un 90% controlada por los SIVE, sobre todo por las zonas por donde habitualmente suelen llegar las pateras y los cayucos".

Cuestionado sobre por qué se ha tardado tanto tiempo en encontrar un lugar para instalar el SIVE que falta, Salvador León señaló que el problema es que es una parte de la isla que necesita una calificación territorial para su ubicación, además de que podría haber dificultades con los dueños de los terrenos.

En este punto, agregó que se está buscando una alternativa al SIVE del Mirador del Río para que no haya en Lanzarote "ninguna zona de sombra" y ser capaces de dar respuesta en alta mar a las personas que intentar llegar a Canarias.

"Pero también hay que reconocer que juega un papel fundamental, además de que el sistema esté a pleno rendimiento, que si las embarcaciones son muy pequeñas y hay condiciones del mar como las de los últimos días se hace tremendamente complicado. El mar es muy grande y, desde luego, [en estos últimos días] estaba terriblemente picado", aseveró.