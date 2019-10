El delegado del Gobierno en Canarias admite que hay inmigrantes en la calle al estar los CIE "casi en máximos"

El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador, ha admitido este jueves que se da la situación de que hay inmigrantes "en la calle", controlados por los Cuerpos y Fuerzas del Estado, debido a que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se encuentran "casi en máximos".

Así lo ha afirmado al ser cuestionado por los inmigrantes que llegaron a principios de mes a las costas del Archipiélago. "No están en el CIE pero, siendo cierto que están fuera, no es menos cierto que están controlados", ha matizado. "Las personas que vienen en patera no hay que relacionarlos con que son delincuentes. Están perfectamente controlados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", apuntilló en declaraciones a los medios.

Salvador ha valorado positivamente la labor de la Cruz Roja, ya que les "está echando una mano" para que estas personas llegadas a las Islas tengan la posibilidad de vestir, comer y ducharse en las instalaciones de la organización.

Asimismo, resaltó que los CIE están para no dejar en la calle a las personas sin ningún tipo de recurso, y que estos deben considerarse "un tránsito" para quienes llegan a Canarias, a quienes, subrayó, se "les debe tratar con respeto porque son personas".

Actualmente en Canarias el CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, se encuentra cerrado por trabajos de remodelación aunque el delegado aseguró que "está a punto de abrirse", ya que las obras están "culminadas y se está procediendo al equipamiento".

Repunta la llegada de inmigrantes

Por otro lado, el delegado del Gobierno en Canarias ha señalado que se ha producido un repunte en la llegada de inmigrantes con respecto a 2018, si bien consideró que "no" es significativo, además de agregar que se encuentra "a años luz, afortunadamente" de la crisis de los cayucos que se produjo en 2006.

En concreto, cifró el repunte en la llegada de unas 300 personas más en lo que va de año y con respecto al mismo periodo del año 2018, cuestión que consideró, también se produce, entre otras cosas, porque el mar se encuentra en "una época de tranquilidad, lo que hace que se lancen a él arriesgando sus vidas".