Las demandas de disolución matrimonial en Canarias bajaron un 3,3% en 2017

Canarias registró en 2017 una media de 26,9 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, lo que supuso un descenso de un 3,3% respecto de 2016 y situó a esta comunidad como la segunda con mayor número de rupturas, según datos del Consejo General del Poder Judicial.



Conforme a la información facilitada este miércoles por la Sección de Estadística del CGPJ, la media de todo el territorio nacional fue de 24,6 rupturas por cada 100.000 habitantes, 2,3 puntos por debajo de la media canaria.



Tan sólo la comunidad valenciana, con una tasa de 28 demandas por cada 100.000 habitantes superó al Archipiélago el año pasado en volumen relativo de demandas de disolución matrimonial.



La comunidad con menos pleitos civiles de este tipo fue Castilla y León, con una tasa del 19,1.



Los datos recabados por el órgano de gobierno de los jueces españoles apuntan que los ciudadanos residentes en las Islas presentaron el año pasado 5.879 litigios de disolución matrimonial -esto es, de demandas de nulidad, separación o divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas-, lo que supone una media de 16 al día.



En la comparativa interanual, Canarias había computado en 2016 un total de 6.073 demandas matrimoniales.



Por provincias, Las Palmas computó 2.956 pleitos matrimoniales (una media de 8,9 al día) en 2017, un 1,1% más que Santa Cruz de Tenerife, que registró 2.923 (ocho litigios de pareja cada jornada).



Las estadísticas evidencian una tendencia a la baja en las distintas modalidades de procedimientos de disolución matrimonial en el Archipiélago.



Las demandas de separación no consensuada han bajado un 31,9%, ya que en 2016 se presentaron 113 y en 2017, un total de 77; las separaciones consensuadas pasaron de 133 en 2016 a 120 el año pasado (un 9,8% menos); los divorcios no consensuados, que en 2016 habían sido 2.730, se redujeron el año pasado a 2.638, y los divorcios consensuados registraron una variación del -1,9 %: de 3.097 en 2016, a 3.038 el año pasado.



Las nulidades se mantuvieron prácticamente estables: cinco en 2016, seis en 2017.



De los 2.956 litigios matrimoniales registrados en 2017 en Las Palmas dos fueron nulidades matrimoniales, 1.487 divorcios consensuados, 1.322 divorcios no consensuados, 87 separaciones consensuadas y 58 separaciones no consensuadas.



En Santa Cruz de Tenerife se computaron el año pasado cuatro nulidades matrimoniales, 1.551 divorcios consensuados, 1.316 no consensuados, 33 separaciones consensuadas y 19 no consensuadas.