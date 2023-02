Dos detenidos en Canarias por captar menores por las redes sociales con fines sexuales

La Guardia Civil ha detenido a dos varones residentes en Tenerife y Gran Canaria acusados de prostitución de menores de edad, con los que contactaban a través de una red social de adultos, a cambio de dinero, informaron fuentes del instituto armado.

La investigación surgió a mediados de 2022 a raíz de la denuncia de la madre de uno de los menores, quien tras acceder al contenido del móvil de su hijo, de 14 años, se percató de que estaba manteniendo conversaciones de contenido erótico con personas mayores de edad y relaciones sexuales a cambio de dinero.

En estos “encuentros sexuales” habrían participado otros dos menores amigos del primero, y se habían iniciado a través de una red social de adultos en la que se habían registrado como usuarios.

Tras oír en declaración a los tres menores, la Guardia Civil determinó la existencia de al menos cuatro “encuentros” con dos adultos diferentes, unos en complejos hoteleros del sur de Tenerife y los otros, en diferentes zonas de la costa del sur de Gran Canaria.

Los acusados establecían un primer contacto con las víctimas a través de una conocida red social, a través de la cual intercambiaban sus teléfonos móviles para así concertar citas por aplicaciones de mensajería instantánea, detallan las fuentes.

En el marco de la investigación policial, que se desarrolló bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Arona, y la coordinación de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, los agentes de la Guardia Civil consiguieron identificar de los detenidos, obteniéndose indicios suficientes para acreditar los encuentros que narraron los menores.

A uno de ellos, identificado como H.S, de 48 años de edad, se le detuvo en el sur de Tenerife, donde residía, mientras que al segundo, identificado como A.S.D.S, de 56 años, se le detuvo en el sur de Gran Canaria, donde reside de manera habitual.

Ambos fueron puestos a disposición del juzgado instructor de Arona, cuya titular ordenó el ingreso en prisión preventiva de ambos detenidos.

La investigación corrió a cargo del Equipo Territorial de Policía Judicial de Playa de las Américas, perteneciente a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Comandancia de la Guardia Civil de Tenerife.

La Guardia Civil recomienda a los padres controlar el contacto que sus hijos menores tienen como usuarios en internet y redes sociales con adultos que no sean de su confianza plena, y que no lo permitan sin no es con una persona adulta cerca.

Recuerda que existen programas de control parental que se pueden instalar en los diferentes dispositivos, pudiendo así tener conocimiento de los contenidos y accesos llevados a cabo por parte de los hijos.

Y añade que es “muy conveniente” restringir horarios, programas, webs, a los que se conectan los menores, así como hablar habitualmente con estos respecto a su navegación en internet y redes sociales.