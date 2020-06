La dirección de TVE en Canarias garantiza que su programación continuará sin cambios

El director territorial de Televisión Española (TVE) en Canarias, Domingo Álvarez, asegura que no ha recibido ninguna comunicación desde Madrid de que se vaya a producir algún cambio y garantiza que los informativos y la programación regional continuarán en la misma franja horaria y con idéntica duración a la de antes de que se iniciara la pandemia de la COVID-19, que propició una reducción del tiempo de emisión al no poder contar con todo su personal.

“A la dirección de TVE en Canarias no solo no se le ha comunicado que vaya a haber ningún cambio, sino que puedo garantizar que no habrá ningún cambio”, ha afirmado Álvarez, quien ha señalado que este lunes ya ha vuelto el Telecanarias de las 15.00 horas en su franja horaria habitual de 25 minutos. Y también ha regresado el magazine Cerca de Ti presentado por Roberto Herrera, con 15 minutos, pero "volverá" a los 30 minutos, según Álvarez.

Estas declaraciones se producen después de la polémica suscitada a raíz de los cambios en la programación y horarios previstos para los centros territoriales en el plan de desescalada propio de RTVE ante la crisis generada por la COVID-19.

El Consejo de Informativos de TVE rechazó a través de Twitter la posibilidad de que pudieran ser "relegados" y "con ellos el trabajo de 1.300 compañeros".

El CdI de TVE considera que los informativos de nuestros Centros Territoriales y de Producción son imprescindibles y un baluarte de la vertebración territorial exigida por la ley. Rechazamos que puedan ser relegados y con ellos el trabajo de 1.300 compañeros. — C.Informativos TVE (@CdItve) May 29, 2020



También los sindicatos, UGT y SI, pusieron sobre la mesa una propuesta de acuerdo para la programación territorial en la que reclamaban que no se perdiera ni un solo minuto y que se mantuviera como en las emisiones anteriores a la pandemia generada por la COVID-19.

También han pedido que se respetaran las dos desconexiones territoriales a través de La 1; una con una duración no inferior a los 12 minutos, preferentemente a las 16.00 horas, y otra que no bajara de los 27 minutos, a las 14.00 horas. Además, exigieron que "como mínimo" se mantuvieran las desconexiones territoriales de "Catalunya y Canarias que estaban con anterioridad a la COVID-19". Ambos centros son los únicos que cuentan con una desconexión a través del canal 24 horas.

Información territorial "redistribuida entre las distintas franjas horarias"

En un comunicado emitido este lunes tras una reunión del Comité Intercentros, la dirección de RTVE ha explicado que la oferta informativa de los centros territoriales será de 12 minutos a las 14.00 horas y el de las 16.00 experimentará un aumento paulatino hasta alcanzar los 18 minutos la próxima semana. El objetivo es avanzar en el proceso de desescalada de la compañía hasta "recuperar la misma oferta informativa que antes de la pandemia (39 minutos)".

De esta manera, la dirección de RTVE afirma que "la información territorial está garantizada" porque los tiempos de emisión no serán reducidos sino "redistribuidos entre las distintas franjas horarias". Sin embargo, esta decisión ha sido rechazada por el Consejo de Informativos de TVE, que considera que se relega a las 16.00 horas a los informativos territoriales.

🔴El CdI rechaza la relegación de los Informativos Territoriales a las 16h. TVE está presente en cada rincón del mundo y ese recorrido empieza a la vuelta de la esquina. La información de proximidad es un deber de nuestro servicio público #DefiendeRTVEpic.twitter.com/lxMv9Qs6lQ — C.Informativos TVE (@CdItve) June 1, 2020



Sobre los centros territoriales de Canarias y Catalunya, la dirección de RTVE ha afirmado que las desconexiones "serán las mismas que en el resto de España y en La 2 se ampliarían las desconexiones en nuevas franjas".

Al respecto, Álvarez asegura que en el Archipiélago no solo se ha recuperado una de las desconexiones de la tarde, un resumen informativo a las 19.25 horas por La 1, sino que ha aumentado su duración de los dos a los cinco minutos. Sobre la otra desconexión que se realiza a través del canal 24 horas, de 18.30 a 19.00 horas, el director territorial de TVE en Canarias asegura que aún no ha vuelto, pero se recuperará.

Álvarez recuerda que "nadie ha quitado" los programas o los informativos en Canarias, sino que han sido "medidas preventivas dentro del plan de desescalada de RTVE". Así, explica que desde el inicio del decreto del estado de alarma en las Islas han trabajado con menos personal del habitual: "Se quedó un equipo de retén y hemos hecho una rotación semanal entre dos equipos".

Y "poco a poco" se ha podido ir recuperando al personal en función de como se han desarrollado las fases de la desescalada de la sociedad. "Casualmente", dice Álvarez, el centro territorial de RTVE en Canarias ha ido "un paso por delante" y aclara que "todo ha sido consensuado con Madrid con antelación".