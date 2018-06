Los ecologistas conceden 'banderas negras' a cuatro playas de Canarias

El informe Banderas Negras de Ecologistas en Acción ha adjudicado este año cuatro enseñas de este tipo a Canarias, en concreto a las playas de El Confital, en Gran Canaria, y La Tejita y El Médano, en Tenerife, y a los puertos de Playa Blanca, en Lanzarote, y Fonsalía, en Tenerife.



Ecologistas en Acción explica que las dos primeras banderas se deben a la presencia de contaminación "crónica" de aguas fecales en El Confital, en Las Palmas de Gran Canaria, y de vertidos de hidrocarburos y aguas residuales en La Tejita y El Médano, en Granadilla de Abona.



En el caso de los puertos de Playa Blanca, en Yaiza, y Fonsalía, en Guía de Isora, esa organización conservacionista sostiene que las obras están programadas para ampliar el primero y construir el segundo afectan a áreas naturales protegidas y constituyen dos ejemplos de "mala gestión ambiental".



Este año, Ecologistas en Acción ha asignado a todo el litoral español 48 banderas negras -una más que el año pasado- a los puntos más contaminados o con una peor gestión ambiental por parte de las administraciones.



La asociación ecologista ha presentado este estudio anual hoy en Madrid para "analizar la situación ambiental de los casi 8.000 kilómetros de costa con una visión homogénea y global", ha explicado la coordinadora del trabajo, Clara Megías Baños.



Estos 48 puntos negros se reparten en 24 provincias de las 10 CCAA con playa, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y entre ellos, la coordinadora ha destacado como más graves la situación en Murcia -por la contaminación de la bahía de Portman y Sierra Minera y por la mala gestión local en el Mar Menor-, País Vasco -por la ampliación del puerto de Bilbao- y Melilla -también por la ampliación portuaria-.



Otros lugares especialmente afectados, bien por la polución o bien por una deficiente administración, son la zona industrial de Carboneras (Almería), el coralígeno de la costa de San Amaro (Ceuta) y las playas de Luarca (Asturias).



También la ría San Martín de la Arena (Cantabria), la desembocadura del río Segura (Alicante), las aguas fecales de El Confital (Las Palmas de Gran Canaria), el complejo industrial de Alcoa (Lugo), la depuración deficiente en todas las islas de Baleares y la contaminación en toda la costa de Girona, entre otros.



El descontrol de vertidos de aguas residuales y la mala depuración son, según Megías, los principales desafíos para el litoral español, culpables de que en la lista aparezcan 11 de las 48 playas señaladas.



Estos problemas "se multiplican por todo el territorio, pero sobre todo en las islas, donde el turismo masivo sobrepasa la capacidad de carga de las depuradoras, además de que muchas de estas instalaciones están obsoletas", ha advertido, por lo que el efecto negativo "no sólo es para el medioambiente, sino para la salud, ya que son aguas de procedencia fecal".



La presencia industrial es un inconveniente añadido y la causa de otras 11 banderas negras para sendas playas españolas.



La coordinadora ha señalado que, por primera vez en este informe que se elabora desde 2016, los expertos han evaluado los efectos de la acuicultura -industria de crianza de especies acuáticas- cuya sobreexplotación supone un "peligro para la biodiversidad autóctona de España".



La erosión costera -la pérdida de arena- también ha sido señalada como uno de los problemas que más afecta al litoral, sobre todo en las playas de Levante y Cataluña.



A la erosión contribuye la masificación turística y "la gran cantidad de urbanismo construido en primera línea de playa", ha insistido Megías, junto con las presas que retienen los sedimentos e impiden su llegada al mar.



La acumulación de basuras, la construcción o ampliación de puertos, el tránsito continuado de cruceros, un urbanismo irrespetuoso o el aumento de las especies invasoras son otras categorías que Ecologistas en Acción han incluido como de especial importancia en su informe.



La organización conservacionista ha insistido en que "lo más grave" de esta situación no es el deterioro medioambiental en sí, sino el hecho de que éste se produce por culpa de "problemas recurrentes y reincidentes", ya señalados en los informes de 2017 y 2016.



Por ello, hasta 11 playas han repetido bandera negra respecto a años anteriores, "lo cual significa que las administraciones no están haciendo nada para mitigar los problemas que ya han sido denunciados", ha concluido Megías.



Para ayudar a mejorar el panorama a nivel ciudadano, Ecologistas en Acción ha propuesto un decálogo individual que incluye medidas como reducir el consumo personal, dejar de utilizar bolsas de plástico de un solo uso, utilizar ropa fabricada con fibras naturales, reciclar y reutilizar y comprar alimentos frescos de temporada, entre otras.