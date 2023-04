La enseñanza de la cultura indígena en los institutos canarios “no cumple la LOMLOE”

La educación patrimonial y la igualdad de género se deben enseñar desde la educación formal. De hecho, así se pauta en la LOMLOE. Sin embargo, la realidad en las aulas es bien distinta. Las propuestas “plasmadas en las distintas leyes educativas españolas, desarrolladas desde la década de los 90, no han impedido que sigan imperando las viejas narrativas sobre el patrimonio y el género”, según el profesor José Farrujia de la Rosa, coautor de un proyecto de investigación para valorar el tratamiento didáctico que la educación patrimonial y el género reciben en los libros de texto de Ciencias Sociales y de Geografía e Historia. Este profesor de la Universidad de La Laguna impartirá una conferencia sobre este asunto el viernes de esta semana en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas, a partir de las 18.30 horas.

En palabras de José Farrujia de la Rosa, miembro del equipo del Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de La Laguna, “los contenidos que se trabajan en los libros de texto no permiten que el alumnado comprenda y valore el patrimonio inmediato. Es decir, el alumnado no adquiere competencias relacionadas con la conciencia y las expresiones culturales, pues el patrimonio se aborda en momentos puntuales, con el objetivo de ilustrar determinados contenidos teóricos o para realizar alguna actividad lúdico-educativa. Es decir, el patrimonio cultural no es un objetivo educativo sino un contenido que se trata desde una perspectiva academicista, en la que prima el carácter histórico-artístico y se minimiza la reflexión del alumnado sobre su conservación”.

A partir de estos contenidos, resulta complicado que los alumnos y alumnas puedan establecer relaciones de identidad con el patrimonio que les rodea. En el caso concreto de Canarias, tal y como puntualiza José Farrujia, “los contenidos que se trabajan dificultan que el alumnado sienta el patrimonio como algo propio. Además, islas como Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera o El Hierro prácticamente no están representadas en los libros de texto; frente a las islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, que ostentan todo el protagonismo. Es decir, dependiendo de la isla en la que viva, el alumnado podrá o no establecer relaciones de identidad con su entorno inmediato, desde el punto de vista patrimonial”. Asimismo, tal y como añade José Farrujia, “este discurso no permite que el alumnado desarrolle una identidad relacionada con la evolución histórica autonómica”.

Asimismo, la educación en la enseñanza obligatoria pone el foco, principalmente, en las realizaciones culturales de las grandes civilizaciones como Grecia, Roma y Egipto, así como en las manifestaciones artísticas de los grandes creadores: Velázquez, Picasso, Goya… Según Farrujia, “el alumnado estudia principalmente el patrimonio monumental, de tipo arquitectónico, así como el pictórico, pero el patrimonio inmaterial, el indígena o el etnográfico están infra representados. Esto condiciona mucho el comportamiento del alumnado, a largo plazo, como ciudadano, pues el patrimonio debería favorecer la comprensión crítica de la realidad social y cultural del mundo que rodea al alumnado, y esto implica que los niños y niñas deben entender, conocer, cuidar y respetar los bienes patrimoniales en general, y no sólo los más monumentales. El entorno local debe ser parte del proceso de aprendizaje significativo del alumnado”.

En el caso del discurso de género, los resultados del proyecto reflejan “la pervivencia de una historia androcéntrica, en la que las mujeres continúan teniendo un papel secundario en el devenir y discursos históricos y en los contenidos educativos”. Asimismo, las actividades que se plantean en los libros de texto no fomentan la reflexión crítica por parte del alumnado, en cuanto al papel de las mujeres se refiere. Tal y como señala José Farrujia al respecto, “si nos basamos en los resultados obtenidos, podemos afirmar que el lenguaje inclusivo no está presente. El masculino genérico es el que está representado en los manuales de primaria y secundaria. Asimismo, si hablamos de las imágenes que ilustran los libros, tampoco parecen ser las más idóneas para evitar la lectura androcéntrica. La historia que se sigue divulgando pone en el centro y como protagonistas a los hombres”.