La ministra de Cooperación saharaui denuncia el "afán expansionista" de Marruecos

La ministra de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Fatma El Mehdi, ha denunciado el "afán expansionista" de Marruecos y su violación de la legalidad internacional en una visita a Gran Canaria.



La situación del Sahara y la "pasividad de Naciones Unidas" son algunos de los asuntos que abordará en su conferencia El conflicto del Sáhara ante el expansionismo marroquí, repercusiones sobre Canarias, con motivo del 44 aniversario de la proclamación de la RASD.



Esta es su primera visita como ministra de Cooperación, y según ha señalado, "es un honor empezar desde Canarias", con una ponencia que es "una oportunidad para hablar de la situación actual del conflicto saharaui, el bloqueo del proceso de paz por Marruecos, la pasividad de Naciones Unidas y la responsabilidad de España como potencia administradora".



Marruecos mantiene "su afán de expansionismo", que a su juicio es el origen del conflicto del Sáhara y no solo va "en contra de la legalidad internacional" sino sobre Canarias, con aguas "de las que no podrá apropiarse", ha declarado.



Esta decisión unilateral de Marruecos de marcar el límite de sus aguas territoriales en zona canaria es algo en lo que se debe "seguir trabajando juntos" para "impedir estas actuaciones, con más justicia".



De esta forma busca que Marruecos "aprenda que tiene que respetar la legalidad internacional y a los pueblos tanto el saharaui como el canario", ha declarado.



Por su parte, el consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, ha expresado que la visita de la ministra de Cooperación busca servir para una "reflexión sobre la situación actual del conflicto, sus repercusiones sobre Canarias y constatar la solidaridad con la causa del pueblo saharaui".



La decisión unilateral de ampliar el mar territorial es "contraria a la legalidad" y "la aprobación de la ley que busca ampliar su radio de influencia en aguas de soberanía saharaui, es un acto de provocación a la ONU y a España", ha dicho.



Para Ramírez, "la intención de fondo de Marruecos es dar una imagen de que la ocupación ilegal es normal, y que son los que ejercen la soberanía", cuando es "ocupación militar, violando derechos humanos y con el robo de materias primas".



El Gobierno de España "debe asumir su responsabilidad como potencia administradora del territorio", y "no puede estar sometida a Marruecos, legitimando la tesis de la ocupación ilegal", ha subrayado el consejero.



Por ello, exige a la ONU "presionar a Marruecos para que cese el expolio de recursos, la violación de derechos humanos, que se ponga en libertad a los activistas políticos" y pida a Marruecos que "cumpla las resoluciones"



Como ha recordado, "Canarias está a 100 kilómetros e interesa que el conflicto se resuelva de forma pacífica".



La agenda de actos de conmemoración del 44 aniversario de la RASD incluirá las conferencias de la ministra y el consejero, además de la actuación de Isa Susal, con entrada libre hasta completar aforo en el patio del Cabildo de Gran Canaria, mañana 27 de febrero desde las 19.30 horas.