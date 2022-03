Escrivá responde a las quejas de Oramas por los problemas en la Seguridad Social: “Usted contribuyó con sus votos a la congelación de plantilla”

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afeado este miércoles en el Congreso a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, su "contribución" durante años a la congelación de plantilla de la Seguridad Social apoyando los presupuestos del expresidente del PP Mariano Rajoy. "Usted votó esos presupuestos y buscó la congelación de las plantillas que han consagrado esta situación", aseguró en referencia a los problemas que se están produciendo en las oficinas del Archipiélago.

Escrivá ha admitido el déficit de personal que existe en la Seguridad Social, en especial en Canarias, y asegura que los problemas que existen (en referencia a las colas ante las oficinas y el caos con las citas que denuncia la plantilla, sindicatos y usuarios) se han configurado en siete años de congelación y no reposición de las plazas. "Desde que hemos llegado nosotros estamos cubriendo plazas, desesperadamente, pero hay que convocar oposiciones. Hemos puesto ya más de cien plazas en Canarias, cien, pero el agujero es enorme y a ese agujero contribuyó usted con sus votos", apunta.

"En los años 2018, 2017, 2016 y 2015, ¿sabe usted que la comunidad canaria fue la que más retrasos tuvo en los pagos de las pensiones no contributivas? No un mes, no dos meses, nueve meses en el año 2018, nueve meses", afeó el ministro. "Me parece indigno que esto ocurra", añadió.

"¿Saben ustedes que en el tiempo que estuvieron no complementaron las pensiones no contributivas que lo hacen muchas veces las comunidades autónomas?", preguntó el ministro, que subrayó que esto "lo está haciendo ahora el Gobierno de Canarias", en referencia a la mejora de la PCI y al proyecto de renta de ciudadanía de Canarias impulsado desde la Consejería de Derechos Sociales. Escrivá añadió que "no todo el mundo que Gobierna, lo hace con la misma sensibilidad, una cosa es la demagogia y otra son los hechos".

Oramas plantea adecuar la RPT y contratar interinos

La respuesta de Escrivá se produjo después de que la portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso, Ana Oramas, reclamara soluciones inmediatas y urgentes a la situación “denigrante y tercermundista” que se vive en las oficinas de la Seguridad Social en Canaria. Además, hizo alusión a las colas que en ocasiones comienzan a las 5 de la mañana. "Gente mayor, embarazadas, de pie, a la intemperie o al sol de la mañana. Gente que tiene que tramitar su jubilación, bajas maternales, otro tipo de prestaciones y el Ingreso Mínimo Vital. La mayoría de los días solo se atiende a 20 ó 25 personas. Y el resto se van y tienen que volver a pasar esta situación infame días y días", recalcó.

La diputada planteó como solución la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo, la contratación urgente de interinos y la reserva de plazas en las convocatorias estatales para territorios deficitarios o la puesta en marcha de una bolsa de reserva. El ministro, reconoció la situación, pero recordó que el papel que jugó la misma diputada durante gobiernos anteriores del PP en la aprobación de presupuestos. Así mismo reprochó la gestión del Ingreso Mínimo Vital: "Es usted patético", llegó a asegurar la diputada. "Es una infamia" e insistió en que "para corregir hay que reconocer las cosas que están mal". "¿Usted ha dicho qué va a hacer para cubrir las plantillas en Canarias? ¿qué medidas va a hacer para los 300.000 canarios que les corresponde el IMV pueda recibirlo?"

Esta es mi réplica al ministro Escrivá que considera un éxito la gestión del Ingreso Mínimo Vital cuando hay más de un millón de personas (y 300.000 en Canarias) que no lo han recibido. pic.twitter.com/YFwLMTLp3e — Ana Oramas (@anioramas) 9 de marzo de 2022

El ministro consideró que el tono de la diputada había sido "desconcertante". "Cuando ustedes han estado allí (el el Gobierno de Canarias) no han hecho nada por apoyar a los canarios y a las personas vulnerables canarias, pensiones no contributivas, la renta canaria básica que no habían desarrollado, que hemos tenido que llegar nosotros al Gobierno de Canarias, ahora. Es que no es lo mismo que gobierne un partido de derechas que un partido progresista, un partido progresista apoya a las personas vulnerables completamente señora Oramas", insistió.

Protestas por los problemas en el organismo

El cruce de acusaciones se produce unos días después de que la plantilla y los sindicatos se concentraran a las puertas de Delegación del Gobierno para reclamar soluciones. La Junta de Personal de Las Palmas ha llegado a pedir por escrito la dimisión de Escrivá. Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social han apuntado en los últimos días al déficit de plantilla que sufre desde hace años este organismo, que en el caso de Las Palmas estiman en un 23%.

Los sindicatos UGT y CCOO señalan que esa falta de personal la llevan denunciando desde hace años y estiman que el problema también requiere de un cambio de gestión y de mentalidad a la hora de entender la Seguridad Social como servicio público y cercano. Entre las reivindicaciones también han recordado la brecha digital que existe en esta comunidad autónoma, además de las tasas de pobreza.