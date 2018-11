Casi 1.700 estudiantes cursan titulaciones de la ULPGC a través de su programa de Teleformación

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria presentó este lunes en un pleno el Barómetro ULPGC 2017, un informe que cada año encarga a dos profesores expertos de la ULPGC (Jorge Rodríguez Díaz y José Juan Castro Sánchez) para valorar las opiniones y motivaciones de la comunidad universitaria. En esta ocasión, el nuevo Barómetro ULPGC ha estado dedicado a la estructura de Teleformación de la ULPGC, y ha analizado las opiniones de los estudiantes que actualmente están matriculados en alguno de los cinco grados no presenciales que se imparte en la ULPGC. De este modo, el Barómetro ULPGC 2017 revela que el 41,9% de los estudiantes de grado de Teleformación valora positivamente estas enseñanzas en la ULPGC, frente a un 11% que las califican como malas.

Además, estos estudiantes manifiestan que sus principales razones para cursar sus estudios de Teleformación en la ULPGC son: que ofrece la titulación que quería cursar (48,2%)y que imparte formación en línea (39,6%).La ULPGC es “aprobada” en todos los aspectos analizados, destacando la valoración que hacen del Campus Virtual (7,16); la biblioteca (6,86); y la calidad de los profesores (6,66).

En cuanto a las cuestiones más directamente relacionadas con el Consejo Social, solo el 31,3% de los estudiantes encuestados dice conocer qué es este órgano universitario; y el 67,9% de los estudiantes están a favor de la existencia de un reglamento que regule su permanencia en la universidad, mientras que solo el 17,9% expresa su opinión contraria. Las principales demandas de cambio para el Reglamento son que no cuenten las convocatorias si no se presentan al examen (87,5%) y que no exista un mínimo y un máximo de créditos para matricularse (87,5%).

Este nuevo Barómetro ULPGC 2017 dedicado a la Estructura de Teleformación se ordena en seis capítulos, donde los estudiantes valoran la enseñanza universitaria en general y concretamente la que imparte la ULPGC; la gobernanza de la ULPGC; las expectativas de estos estudiantes en el mercado laboral; las consecuencias de la crisis económica y calidad de vida; la percepción de los estudiantes sobre la sociedad de la información; y sus hábitos y comportamientos en el ámbito cultural.

El Presidente del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán, señaló que este informe se ha basado en una encuesta on line representativa y proporcional de estudiantes de Teleformación, cuyo margen de error es de un 7,9%. “El Consejo Social ha querido profundizar, desde 2015, en el conocimiento real, el sustentando en los datos, de todos los ángulos posibles de este poliedro de múltiples caras que es la Universidad”, destacó. “La primera encuesta fue sobre el alumnado presencial, la segunda sobre el profesorado y esta es la tercera, sobre Teleformación, que sigue constituyendo un gran desafío”.

En la actualidad, hay aproximadamente 1.700 estudiantes matriculados en la Estructura de Teleformación de la ULPGC, a través de la que se imparte cinco titulaciones de grado y un máster. Los estudiantes de estas titulaciones on line residen en casi todas las provincias de España. Asimismo, el 78,4% de ellos realiza alguna actividad remunerada y el 70,1% vive con su pareja o pareja e hijos. Este es el perfil habitual de la enseñanzas no presenciales en todas las universidades españolas.

Éxito de las Jornadas de la CCS en Gran Canaria

En otro orden de asuntos, el Presidente del Consejo Social de la ULPGC informó a los miembros del pleno del éxito de asistencia a las Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), celebradas recientemente en Gran Canaria y organizadas conjuntamente con el Consejo Social de la ULPGC. En este sentido destacó la gran presencia de autoridades regionales y nacionales del ámbito de la educación, representantes de universidades y consejos sociales españoles y expertos nacionales e internacionales en materia de internacionalización, reputación, gobernanza y compliance.

Asimismo, Ángel Tristán destacó que en estas jornadas se presentó el Manifiesto Maspalomas de la CCS, que ha abogado por el cambio de la gobernanza en la Universidad española como reto inaplazable. Además, en estas jornadas se puso de manifiesto la gran labor que ha desarrollado el Servicio de Control Interno de la ULPGC, “un ejemplo para otras universidades del país“, según manifestó en su conferencia Javier Medina Guijarro, consejero del Tribunal de Cuentas y presidente de su sección de fiscalización.