Un estudio resalta el efecto compensador de la escuela en la brecha digital

La escuela debe actuar como contrapunto de la desigualdad digital. Así lo destaca el estudio Digital Inequality at home. The school as compensatory agent, publicado en la revista Computers and Education por las profesoras de la ULPGC Sara González Betancor, del Departamento de Métodos Cuantitativos de Economía y Gestión, y María Eugenia Cardenal, del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social, junto a Alexis López Puig, de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE).

El trabajo toma los datos más recientes del informe PISA 2018 para un total de 161.443 alumnos de 6.261 colegios y 21 países europeos. Se ha analizado el papel de las condiciones sociales de la familia en la desigualdad digital, así como el rol de las escuelas. Los resultados confirman dos cosas: que el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) está influenciado en mayor medida por las condiciones sociales de las familias que por la integración de las TIC en las escuelas. Y que la calidad y un uso regular de estas tiene más que ver con su consolidación en los colegios que con el estatus socioeconómico de los hogares.

"Por tanto, la integración de las TIC en las escuelas surge como una medida compensatoria de las desigualdades sociales de los estudiantes y puede contribuir a la reducción de la desigualdad digital", concluye el estudio.

En un contexto de digitalización forzosa como el provocado por la crisis del COVID19, los resultados confirman la importancia de reforzar la formación digital en las escuelas. Algo especialmente relevante en Canarias, uno de los territorios con mayor desigualdad social de la UE.