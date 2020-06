Sin extensión de los ERTE habrá "paro, hambre y cierre de empresas", según la patronal hotelera

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos (Cehat), Jorge Marichal, ha reclamado al Gobierno que recapacite porque el sector turístico necesita unos ERTE adaptados a su actividad o de lo contrario, afirma, va a haber "paro, hambre y cierre de empresas".



Jorge Marichal, que también preside la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife Ashotel, ha indicado, en declaraciones facilitadas por la asociación, que se felicita por el hecho de que el Gobierno de España haya puesto sobre la mesa este jueves un plan específico de ayudas al sector, pero advierte también de que hay "fallos".



Marichal echa en falta ver cómo se van a concretar las medidas anunciadas por el Gobierno central "negro sobre blanco" y que vienen a complementar las iniciadas al principio de la pandemia, como la autorización de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal y las líneas ICO, que ayudaron "al mantenimiento de empresas y a la preservación del empleo".



Afirma el dirigente de la patronal hotelera española que es verdad lo que sostiene el presidente Pedro Sánchez de que "es el momento de hacer algo más" y hay que "salir adelante y empezar a trabajar", por lo que valora especialmente el que se haya aceptado la demanda del sector de aplicar una carencia a la amortización de capital de operaciones financieras e hipotecarias.



Esta medida va a suponer "un alivio" para los próximos doce meses para muchos negocios que van a abrir sus puertas y que van a tener muchas dificultades de caja, pero que de esta manera se contribuirá a que no desaparezcan, opina Marichal.



Además hay un paquete de medidas que no son específicas para la situación creada por el coronavirus "sino que venían caminando" en el Ministerio de Turismo, prosigue el dirigente hotelero, y que son positivas, como la bonificación de las tasas aeroportuarias para incentivar la conectividad aérea y que ayudará a que pueda remontar "un sector tan tocado" como el de las aerolíneas.



Sin embargo, para los hoteleros hay "dos fallos" en el plan de impulso promovido por el Ejecutivo central, y el primero es el de que los ERTE"en los que está enrocado el Gobierno" no sirven para el sector turístico que, recuerda Marichal, no tiene un producto en almacén que pueda vender posteriormente.



"Se equivoca el Gobierno al no poner sobre la mesa una prolongación de los ERTE por fuerza mayor flexibles, de manera que los empleados que empiecen a trabajar coticen y los que no lo hagan tengan una exoneración importante de la Seguridad Social a costa del Estado, y con fondos europeos", sostiene.



A su juicio, no se pueden utilizar los ERTE como una herramienta a modo de incentivos para que unas empresas "sin demanda" planeen abrir sus puertas.



Precisamente, y este es el segundo "fallo" que advierten, los hoteleros también echan en falta medidas para incentivar la demanda, y al respecto Marichal cita los datos del CIS según los cuales sólo el 27 por ciento de los españoles proyecta viajar en las vacaciones este verano y sólo el 13 por ciento planea viajar en avión.



La tendencia para muchos españoles será la de utilizar el vehículo propio y veranear en las segundas residencias, apunta Jorge Marichal, quien insiste en que el turismo va a necesitar de mucha más ayuda en el futuro y reitera al Gobierno "que recapacite" en cuanto a los Ertes "porque no son los necesarios para el sector y lo que va a haber es paro, hambre y cierre de muchas empresas de aquí a octubre".