Los familiares de un fusilado de San Lorenzo demandarán a las instituciones que usen el nombre de su abuelo en sus propuestas sobre memoria histórica

Después de que el informe científico concluyera, después de más de un año de trabajo, que es "casi imposible" localizar la fosa en la que se encontrarían los restos de los fusilados de San Lorenzo, los familiares de estas víctimas del franquismo han anunciado que emprenderán acciones judiciales contra las instituciones políticas que usen el nombre de su abuelo, el sindicalista Francisco González, en cualquiera de sus propuestas sobre memoria histórica.

A pesar de los desilusionantes resultados del informe, el comité científico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que elaboró el estudio ha planteado algunas propuestas como convertir el cementerio de Vegueta, donde estaría la fosa, en un lugar de memoria. Sin embargo, esto para los familiares es solo un parche: "No vamos a permitir que nos dejen tirados y encima nos utilicen para su proyecto electoralista y para paliar el hecho de que no hayan abierto ninguna fosa. Monten si quieren un lugar de memoria, pero no utilicen el nombre de nuestro abuelo".

Este jueves, un día después de que la familia conociera los resultados del estudio científico, los familiares han enviado un escrito vía WhatsApp al presidente del Cabildo insular, Antonio Morales, al concejal de Urbanismo de la capital grancanaria, Javier Doreste, a los científicos que participaron en la investigaciones, Javier Velasco y Javier Márquez y al director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Marino Alduán. "Todo esto que ustedes han hecho es indignante. Mantenernos en la incertidumbre desde febrero para que luego en la reunión nos ningunearan de la forma más cruel que se le puede hacer a los nietos que confiábamos en que este sería el último eslabón de nuestra lucha para poder dar sepultura digna a nuestro abuelo y a todos los represaliados de la fosa", reza el mensaje.

Además, en el mismo se advierte de que cualquier organismo público que utilice el nombre del abuelo de Paco y Pino González en "cualquier asunto sobre exhumación o en la propuesta que se va a realizar de convertir el cementerio de Las Palmas en un lugar de memoria, será denunciado". "Nos hemos sentido manipulados y estafados de nuevo por el Cabildo y el Ayuntamiento, cuando en diciembre dieron a entender que la exhumación podría ser posible y, después, ocultando deliberadamente los resultados del informe desde febrero".