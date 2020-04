Las farmacias canarias distribuyen en tres días 400.000 mascarillas

Las farmacias de las islas Canarias han distribuido en apenas tres días prácticamente la totalidad de las 400.000 mascarillas que se habían puesto a la venta con un precio controlado -unos 0,90 céntimos- siguiendo el protocolo 'Mascarillas accesible para todos.COVID-19', por el que se da una por persona cada tres días y priorizando a los grupos de riesgo.

Así lo ha afirmado el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, Juan Ramón Santana, en unas declaraciones a Europa Press en las que añadió que se trata de una iniciativa acordada por las instituciones colegiales ambas provincias y las cooperativas COFARTE y COFARCA para garantizar el acceso de este producto a la población bajo condiciones de igualdad, equidad y criterios sanitarios.

"Puede ser que aún queden algunas mascarillas pero el objetivo que se pretendía, que era que pudieran acceder a ellas el mayor número de personas y que no se hiciera acopio, se ha conseguido. Ahora hay que esperar un poco a que vuelvan a recibirse mascarillas en las cooperativas farmacéuticas", observó. Al respecto, Santana explicó que seguirán llegando estos productos pero que en principio su volumen no será como esta partida de 400.000, por lo que ya no se aconseja a las personas que vayan exclusivamente a las farmacias para adquirirlas.

Por ello, el presidente hizo especial hincapié en la importancia de transmitir este mensaje a la población para que no se acuda a las farmacias solo a comprar mascarillas, sino que "aprovechen cuando deban ir y pregunten si hay o no". "Si hay se les entregará y si no hay se les apuntará en una lista de reparto para cuando haya", comentó.

No obstante, dijo que está previsto que todas las semanas entren nuevas mascarillas aunque no será en cantidades similares a la que se ha agotado en tres días.

Sin mascarillas pediátricas

En cuanto a las mascarillas pediátricas para el uso de los menores, Santana explicó que desde el inicio de la crisis las pocas que había "desaparecieron" y no se han vuelto a conseguir. "Sabemos que el Gobierno ha sacado una orden en estos días -agregó- para describir las recomendaciones que tienen que seguir todos aquellos que vayan a fabricar mascarillas pediátricas. En estos momento no hay ninguna en nuestras cooperativas". Asimismo, señaló que en el caso de los niños mayores de nueve años se pueden adaptar las quirúrgicas que usan los adultos para el uso de los menores de edad.

Finalmente, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas recordó que el uso de las mascarillas es una recomendación y no una obligación, por lo que hay que usarlas de forma adecuada, ya que "es peor usarlas mal que no usarlas".

"Hay que seguir con las mismas líneas de higiene. Las mascarillas se recomiendan para cuando hay un poco más de aglomeraciones y no se pueden mantener bien las distancias de seguridad pero mientras se respeten las normas de higiene y de distancia, en principio no es estrictamente necesario su uso", concluyó.