Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI: “Cuando acabe la guerra en Ucrania, Rusia debe ser tratada como un ‘apestado’ político”

Félix Sanz Roldán, presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla La Mancha, participó este jueves en los Desayunos Universidad-Sociedad que organiza el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En su intervención, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre 2009 y 2019 apuntó: “Cuando la guerra de Ucrania termine quedará un mundo bipolar que estará dirigido por el desarrollo de las nuevas tecnologías, que solo dominan China y EE UU. Los chinos no quieren poner su bandera en ningún sitio, pero si poner una tienda. Y tampoco pueden hacerlo con una persona que ha arrasado a un país”.

Este evento congregó a 90 invitados, autoridades, empresarios y personal docente de la ULPGC que acudieron el Aula de Piedra de la sede institucional para escuchar al que fuera también exjefe del Estado Mayor de la Defensa (2004-2008), que ofreció la conferencia Hacia un nuevo orden mundial.

El presidente del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán, presentó al invitado y en su intervención manifestó que estamos “aterrados por la crueldad rusa en Ucrania. Ya no vivimos en un universo de certezas, sino de incertidumbres, con un miedo que nos atormenta. El ministro ruso de Exteriores, Lavrov, dice que no descarta una tercera Guerra Mundial. Y pienso en Albert Einstein cuando declaró que no sabía cómo sería la III Guerra Mundial, ”sólo sé que la cuarta será con piedras y palos“. Yo no sé si a los militares les pasa lo mismo, pero muchas noches necesito el lexatin para poder conciliar el sueño”, añadió.

Tristán Pimienta expuso que desde la Universidad se pueden hacer muchas cosas para entender este conflicto, ya que “estamos para reflexionar, para estudiar, para investigar y para debatir, aunque sea sin descuentos de docencia”. Y explicó que fue en la asamblea general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas cuando coincidió con el general Félix Sanz Roldán, “un militar ilustrado, un hombre sabio y afable que tiene una cualidad notable, de la que yo, voy a ser sincero, don Félix, me he aprovechado: está encantado de participar en todos los foros en los que pueda aportar su conocimiento, en todos los aspectos relacionados con la defensa, la seguridad y la inteligencia”.

Para este Desayuno, las mesas de los invitados tenían el nombre de una región de Ucrania, en solidaridad por la situación que se vive en ese país ante la invasión de Rusia. Precisamente, Sanz Roldán habló de este asunto y dijo que cuando acabe este conflicto, Rusia debe ser tratada como un ‘apestado político’, puesto que, cuando empiece el nuevo orden, habrá que preguntar quién va a ir de la mano de Rusia a hacer negocio“.

Félix Sanz Roldán manifestó que en sus intervenciones siempre habla de un libro al que suele consultar en bastantes ocasiones, Diplomacia que escribió Henri Kissinger, “que fue un historiador y diplomático y puede alumbrar el tema de las relaciones internacionales, eufemismo de la diplomacia” y en el que expone, entre otras cuestiones, que “mientras buscamos un nuevo concepto de orden mundial en el que vivir seguros, lo único que encontramos es generar conflictos fuera del control humano”.

Recordó que “desde el 12 de agosto de 2021 hemos tenido dos órdenes mundiales y estamos a punto de tener el tercero, pero a todos les hemos llamado el nuevo orden, que coincide con lo que dijo Henry Kissinger: que el nuevo orden es efímero”.

Definió la palabra orden como el equilibrio del poder. Pero la definición larga sería que “el orden se ha usado en múltiples unidades políticas, generalmente Estados, que no tienen la suficiente fuerza como para derrotar a los demás, que viven bajo filosofías contradictorias o que viven bajo diferentes prácticas internas por lo que han establecido reglas para regular sus conductas, las cuales respetan”.

En su opinión “el origen de todo esto está en el acuerdo de Westfalia, el documento histórico más citado cuándo se habla del orden mundial y que se cita actualmente, cuando se habla del conflicto bélico en Ucrania, ya que reconoce, cuando se firmó en 1648, la soberanía nacional, la inviolabilidad de las fronteras y la razón de Estado”.

“Pero también está el acta de Helsinki, aprobada en Madrid en 1975, que sí está en vigor y es el documento que más he enarbolado en mi vida, sobre todo en el Comité negociador de la OTAN. En este documento se habla del comercio abierto, las reglas para resolver las disputas y unos límites para la conducción de una guerra y, de esta forma, hemos tenido una cierta sensación de orden”, expuso. En su valoración sobre el orden mundial actual dijo que el mundo se ha hecho más pequeño, “pero el número de esferas ha ido creciendo y los choques son casi inevitables”.

Destacó que en 1971 se produce el primer acercamiento entre EE UU y China, después de muchos años sin mantener contacto. “Y actualmente, cuando llega la revolución tecnológica, el mundo es muy pequeño y ya no hay nada que se hurte de la política a los ciudadanos. Estamos viviendo un movimiento continuo de esferas, en un mundo con muchos cambios, que Félix Sanz resume como ”la lucha por el poder“.

Sobre las cuestiones que generan inestabilidad están “los populismos, ya que hay quien llega a decir que los problemas los resuelvo en un minuto y no necesito a la ley” o también el uso de la desinformación como elemento desestabilizador. “La ciberseguridad es un arma muy barata y discreta”, añadió.

En su intervención, recordó que el 12 de agosto de 2021 Estados Unidos se fue de Afganistán ya que dijeron que no querían ser protagonistas del orden mundial, pero han tenido que volver a Europa ante la ofensiva de Rusia para liderar la resolución de otro problema bélico.

Sobre la situación en Ucrania comentó que nada justifica que se pueda matar a mujeres, niños o ancianos, ni los casos de torturas. “Esta es una guerra terrible que, dure lo que dure, será el principio de un nuevo orden y todo apunta a que será larga, ya que el pueblo ucraniano va a defenderse todo lo que pueda”. En una reunión de 193 países, 140 condenaron a Rusia, pero solo 37 se mostraron partidarios de imponer sanciones. Es decir, que 156 países de la tierra no están dispuestos a sancionarle.

Sobre el uso de las armas nucleares, Sanz Roldán explicó que “nacieron para que unos no utilizaran el poder sobre otros, pero nunca se ha pensado en las armas nucleares como un elemento fundamental para un ataque. ”Sin embargo, ahora nos están haciendo pensar que sí es posible. Durante la gestión de esta crisis, la retórica subió tanto que llegó un momento en que se hizo inevitable que Putin tuviera que hacer algo. Yo no puedo procesar cómo será un mundo después de una explosión nuclear, por eso prefiero hacer lo posible para evitarlo“.

Para finalizar, Ángel Tristán leyó las preguntas y cuestiones planteadas por los invitados, que previamente habían escrito en unas tarjetas, y que Sanz Roldán respondió con la discreción que le caracteriza como ex director del CNI.

Sobre el Consejo Social

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad, al que le corresponde ejercer el control y la supervisión económica y de los servicios de la Universidad. Además, ejerce como elemento de interrelación entre la sociedad y la universidad con el fin de asegurar una adecuada interconexión entre la actividad académica e investigadora y las necesidades intelectuales, culturales, sociales, científicas, económicas y laborales de Canarias.