Los "feminismos en pie" salen a la calle a gritarse "imparables" en Las Palmas de Gran Canaria

"Feminismos en pie. ¡Imparables!". Con esta pancarta ha abierto la manifestación feminista que ha arrancado este domingo a las doce del mediodía en Las Palmas de Gran Canaria con motivo de este 8 de marzo, Día de la Mujer. El parque de San Telmo de la capital ha sido el punto de partida de una movilización que lucha por la igualdad real entre hombres y mujer, por la eliminación de los techos de cristal, de la brecha salarial y por la erradicación de las violencias machistas.

Durante la marcha se han coreado lemas como Manolo, Manolito, la cena tú solito; No tenemos ganas de un gobierno facha; Queremos empleo, trabajo ya tenemos; El reparto de tareas, que se estudie en las escuelas y No basta con votar, queremos gobernar, entre otros.



Muchas de ellas iban ataviadas con prendas violetas o portaban elementos de ese color, símbolo de la lucha feminista.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Red Feminista de Gran Canaria ha elaborado un manifiesto en el que denuncia que "continúa habiendo una brecha laboral, una brecha tecnológica, una brecha en la ciencia y una brecha en los órganos de poder" entre hombres y mujeres.

El colectivo feminista denuncia el acoso "en las calles, en las redes, en los trabajos y en las casas" por ser mujer. "Nos mutilan, nos venden, nos fuerzan, nos ignoran por ser nosotras. Nos amenazan, nos cuestionan, nos silencian y nos asesinan", ha leído una de sus representantes.

La Red Feminista de Gran Canaria han señalado que las agresiones en grupo, realizadas por hombres cada vez más jóvenes, "muestran la crudeza del manual de instrucciones que la cultura y la educación machista siguen transmitiendo a las nuevas generaciones".





"Somos imparables, no paramos. No vamos a parar de crear nuestras propias vidas. No vamos a parar de imaginar futuros para todas. No vamos a parar de posibilitar que haya un lugar para cada una", anuncian.



"No vamos a parar de apoyarnos y rechazar las zancadillas. No vamos a parar de amarnos. No vamos a parar de luchar por nuestra libertad y de tomar las calles para defenderla", concluye el manifiesto.

"Ser feminista es una reivindicación obligada"

A la marcha han asistido el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente, Román Rodríguez, y la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, entre otros cargos políticos.



Torres ha manifestado, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, que "ser feminista es una reivindicación obligada, en tanto en cuanto siga existiendo desigualdad salarial, violencia machista o el machismo en su absoluta extensión", y "hoy hay que salir a la calle, ojalá un día no tengamos que hacerlo, para conseguir la igualdad real".



A su juicio, los gobiernos deben desarrollar políticas "para conseguir que, por fin, haya igualdad real", mientras se combaten posturas que otras instituciones y partidos políticos desarrollan "justo al revés, de manera retrógrada y volviendo a los años más oscuros de nuestro pasado".



El vicepresidente del Gobierno ha considerado que "no hay duda de que hemos avanzado, pero esos avances hay que consolidarlos y no permitir ni el más mínimo paso atrás".



Para Rodríguez, "la lucha por la igualdad es una lucha continuada" y hay sectores en contra de ella, a pesar de que "hay asignaturas pendientes graves, muy graves, como la violencia contra las mujeres, pero la respuesta solo puede estar en la movilización, en la conciencia y en el compromiso".



Por su parte, Santana ha destacado que "las mujeres tomamos el testigo que nos dejaron nuestras madres, nuestras abuelas", que consiguieron grandes avances, pero esos logros actualmente están riesgo ante el ataque de ciertos sectores.



Por eso, según la consejera, es necesario recordar que "lo que quiere el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres".

