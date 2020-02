El fuerte viento complica la extinción del fuego en la zona de Inagua y se dirige a La Aldea: "No suban a la cumbre"

El fuerte viento está complicando las labores de extinción del fuego que afecta desde este sábado a Gran Canaria. Ha alcanzado ya la Reserva Natural de Inagua y puede complicarse y avanzar hacia el barranco de La Aldea, afectando a varios barrios de ese municipio y de Tejeda. Así lo ha asegurado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que afirma que no es un buen día para acudir a la cumbre y es mejor no transitar esta zona. El fuego, de momento, ha afectado a unas 300 hectáreas.

Morales ha aclarado en una rueda de prensa a medio día en el Cecopin que el incendio está en nivel 1 y que trabajan en la zona unos cien efectivos a los que se están incorporando miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Momentos después de la rueda de prensa el Cabildo señalaba que los barrios de El hoyo y Tocodomán "deben prepararse para evacuar, cierren puertas y ventanas, alejen cortinas, y esperen a la indicación de las autoridades. La situación puede cambiar, pero deben prepararse".

El presidente del Cabildo ha subrayado que los problemas de visibilidad están ocasionando problemas en los aeropuertos, lo que preocupa en el caso de que se necesiten medios aéreos para combatir el fuego. Además, ha insistido en que las rachas de viento hacen que la situación cambie y que ha llegado a tumbar a los efectivos cuando realizaban las labores de extinción.

Así mismo, ha subrayado que durante la noche se consiguió acotar el perímetro, pero hay que estar muy pendientes del viento y es necesario extremar las precauciones. En ello ha coincidido el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres en unas declaraciones en Televisión Canaria, que insiste en que mientras dure la alerta es conveniente seguir la recomendación de no salir. Sobre el incendio, ha destacado que la calve es que "el viento amaine" y que la previsión es que las condiciones mejoren a partir de las 18.00 de la tarde.

Morales ha confirmado que varias viviendas se han visto afectadas por el fuego en el barrio de Tasarte, cuya población continúa confinada en el camping de la playa. No obstante, sí se han evacuado a otros puntos sobre todo a las personas mayores y niños. La viviendas en las que se había llevado a cabo la limpieza de sus alrededores como prevención por el fuego no han sufrido daños pero hay otras (no ha podido dar un número exacto) que sí que han resultado dañadas.

Sobre el conato de incendio en la zona del Bentayga, Morales ha afirmado que ha disminuido el potencial.

Según recordó, sobre las 23.00 horas de anoche se procedió a evacuar a los vecinos del barrio de Tasartico, incluido el camping, hacia el casco urbano de La Aldea, unas 250 personas. Unos 200 vecinos del barrio de Tasarte también fueron desalojados de sus casas y están confinados en la playa de dicho barranco.

Las carreteras cerradas a estas horas son: la GC204 Acceso a Tasartico, la GC-205 Acceso a Tasarte, la GC-200 entre El Hoyo (Pk 38+800), Veneguera (Pk 51+700)

y la GC-60 entre Casas del Lomo a Timagada (PK 5+200 al 9+000). También han sido cerradas todas las áreas recreativas y de acampada del Cabildo de Gran Canaria hasta que pase la situación de alerta.