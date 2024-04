El geólogo canario Nemesio Pérez se convierte en el primer español en recibir la Medalla Christiaan Huygens

La División de Sistemas de Datos e Instrumentación de Geociencias de la Unión Europea de Geociencias (EGU) ha otorgado la Medalla Christiaan Huygens 2024 al geólogo canario Nemesio Pérez, coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y director del Área de Medioambiente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER). Pérez se convierte así en el primer científico español en recibir este reconocimiento.

La entrega del galardón tuvo lugar en el marco de la conferencia internacional de Ciencias de la Tierra que se celebra anualmente en Europa que este año tuvo lugar en Austria.

El pasado fin de semana, el geólogo regresaba a Tenerife con la medalla bajo el brazo después después de seis días de una intensa actividad en la conferencia internacional EGU24 General Assembly, donde el Instituto Volcanológico de Canarias presentó hasta un total de 29 comunicaciones científicas, y que registró la participación de 20.979 personas (18,388 de forma presencial procedentes de 116 países y 2.591 en linea procedentes de 109 países.).

“Una vez ha finalizado la conferencia EGU24 es cuando he podido evaluar y asimilar el enorme honor que representa haber recibido la Medalla Christiaan Huygens”, afirma Nemesio en un comunicado.

La Unión Europea de Geociencias (EGU) cuenta con veinte divisiones que otorgan un total de 29 Medallas. En los últimos 28 años, EGU ha otorgado un total de 551 Medallas, de las cuales solo siete de estas distinciones han sido concedidas a españoles. En el caso particular de la Medalla Christiaan Huygens que otorga la División de Geosciences Instrumentation and Data Systems de la EGU tengo además el honor de ser el primer español en recibir este reconocimiento internacional.

“Tengo muy presente que esta distinción no la hubiera logrado si no fuera por el esfuerzo del colectivo de mujeres y hombres con los cuales he tenido y tengo el placer de trabajar haciendo ciencia desde que yo regresara a Canarias en 1997; después de casi nueve años disfrutando de formarme y hacer investigación en el Departamento de Geología y Geofísica de la Universidad Estatal de Louisiana en Baton Rouge (EE.UU. de América) y en el Laboratorio de Química de Terremotos de la Universidad de Tokio (Japón), y gracias a la apuesta del Cabildo Insular de Tenerife, más concretamente de Ricardo Melchior, quién apoyó la puesta en marcha de un grupo de investigación volcanológico en el ITER con luces largas (sin buscar el éxito inmediato), a pesar de las diversas dificultades que me he encontrado para hacer ciencia en España”, confiesa.

Pérez ha querido también resaltar que este reconocimiento de la comunidad científica internacional a través de EGU no hubiera sido posible sin el apoyo de su familia, “a los cuales les he robado mucho tiempo de disfrutar juntos”.