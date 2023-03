El Gobierno de Canarias niega que esté en riesgo el descuento del 75% para los desplazamientos de residentes: “Es un rumor sin fundamento”

El Gobierno de Canarias ha negado este jueves que exista alguna intención o proyecto de aminorar o reducir el descuento del 75% para los desplazamientos de residentes y apunta a que se trata de un rumor sin fundamento y un debate que ha surgido “por algún interés político y partidista”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha recordado que el 75 % está protegido legalmente y ha pedido que no se generen “sustos y preocupaciones que no tienen base”.

“Tenemos muchas cosas de las que ocuparnos y preocuparnos. No se debe dar pábulo a una información que dice que el Gobierno de España está pensando en reducir esta ventaja. No es así. Uno no sabe a veces cómo combatir este tipo de rumores”, ha lamentado Pérez.

En este sentido, ha subrayado los beneficios del descuento, que ha provocado, ha dicho, un aumento del consumo de viajes entre Canarias y la península o en trayectos insulares y que el precio medio de los billetes a la península ronde los 300 euros, de los que el residente canario solo paga el 25%.

“Cosa distinta es la iniciativa que estudia implantar un sistema de obligación de servicio público en determinadas líneas aéreas, con una limitación en los precios que podría ser útil en algunas rutas”, ha explicado el portavoz, que ha insistido en que esta cuestión no tiene nada que ver con el descuento.

Así, Pérez ha pedido que no se haga demagogia para dar la impresión de que el descuento, que ha calificado como “una conquista”, está en duda.