Grabada haciendo trompos con un quad en una playa virgen y protegida de Canarias

La Fundación Telesforo Bravo Juan Coello, dedicada a la preservación del medio ambiente y a la divulgación científica, ha denunciado en sus redes sociales a una joven que se grabó haciendo trompos con un quad en Punta de Arenas Blancas, una playa prácticamente virgen del Parque Rural de Frontera, en El Hierro.

En el vídeo se puede observar a la mujer haciendo piruetas con el ciclomotor en este solitario y cuidado entorno natural, sin casco, “poniendo en riesgo a quienes están a su alrededor y a ella misma”.

“La Semana Santa es un momento propicio para que los inconscientes y los incívicos hagan de las suyas”, arranca la denuncia de la Fundación. “Resulta triste que a estas alturas haya quien no entienda que los espacios naturales y las zonas no habilitadas para ello, no son un circuito para hacer disparates con cualquier tipo de vehículos”.