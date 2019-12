¿Qué hago en fin de año?: propuestas para celebrarlo en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria despide el año con conciertos y fuegos artificiales en La Puntilla, en la playa de Las Canteras. Vegueta también celebrará el día 31 con un fin de año diurno con música en directo.

En La Puntilla habrá una gran fiesta que, de 22:00 a 04:00 horas, contará con las mezclas del Dj Ras S.O.S. el montaje Forever the Concert, espectáculo que llega avalado por la familia Jackson y que incluye un repaso a sus temas más conocidos, y los conciertos de Flash Funk y Parchita Colorá, además de los consabidos fuegos artificiales.

En Vegueta, desde las 15.30 a las 19.00 horas, se festejará con el lema 'Celébralo antes que nadie'. Los grupos participantes en la fiesta de día de Vegueta serán Tree of Sound, Lázaro Hernández, The son Flamenco, Habana 500, Miguel Baeza y Hey Chabon sobre Tambores, que amenizarán la última tarde de 2019 en Vegueta, y que contará con el paso de los participantes de la Carrera San Silvestre por el teatro Pérez Galdós.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha concedido un total de 101 autorizaciones para la realización de fiestas y la ampliación de los horarios de las mismas para los días 24 y 31 de diciembre.



El Consistorio ha autorizado la celebración de la Navidad y Fin de Año hasta las 06:00 horas, con media hora para el desalojo y, por el momento, serán 53 establecimientos los que organicen fiestas el esos señalados días, tres de ellos están aún pendientes de confirmación, ha informado este lunes el Gobierno municipal. Una de las solicitudes ha sido denegada porque el local no reúne las condiciones para la organización de este tipo de eventos, ha especificado.



La mayor parte de los promotores han solicitado permiso para ampliar el horario los dos días, 24 y 31 de diciembre, mientras que en seis permisos solo se solicita la celebración de una fiesta de Fin de Año, se detalla.



La terraza Sotavento (307), El Club Marítimo Varadero (300) y la terraza Tao (915) serán algunas de las celebraciones más numerosas que acoja la capital esos días y la Casa de Tino Montenegro, Las Brujas y la Plaza de la Música, también numerosas, aún están pendientes de confirmar para el 31.



El Ayuntamiento recuerda en la nota que los establecimientos que no hayan presentado su solicitud dentro del plazo establecido y obtenido el permiso correspondiente, no podrán llevar a cabo ni la ampliación del horario ni la celebración de las fiestas.