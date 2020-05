¿Planeando el fin de semana? Estos son los horarios de las principales playas de Canarias

Este fin de semana será el primero desde el comienzo de la desescalada en el que todos los canarios podrán ir a la playa a darse los primeros baños desde la declaración del estado de alarma. El verano ya se siente, pero la crisis sanitaria continúa y habrá que mantener la distancia de seguridad y prevenir las aglomeraciones.

Con este objetivo en mente, algunos ayuntamientos de las Islas han limitado el acceso a sus zonas de baño, así que hay que conocer los horarios de las principales playas de Canarias para poder disfrutar con seguridad de este primer fin de semana veraniego.

Horarios de las principales playas de Gran Canaria

En Las Palmas de Gran Canaria, las playas de Las Canteras, La Laja y Alcarabaneras estarán abiertas sin horario específico aunque con una limitación de las estancias en la playa de tres horas. Seguirán cerradas el Confital, que continúa cerrada por contaminación, y las piscinas de La Laja, donde no se puede preservar la distancia de seguridad. En la zona de la Cícer, en la playa de Las Canteras, no se podrá permanecer en la arena tomando el sol durante la pleamar para prevenir más aglomeracionesvistas durante los primeros días de la fase dos.

Las playas de San Bartolomé de Tirajana, como las de Las Burras, Maspalomas o el Inglés, no tienen horario de apertura y cierre, pero no está permitido llevar hamacas, mesas o sombrillas. Con esta medida, el consistorio local espera prevenir que los usuarios se queden en la playa durante mucho tiempo y asegurarse de que la población "no se olvide de que seguimos en una crisis sanitaria y que la prioridad es frenar el avance del virus", según declaraciones del concejal de Turismo, Samuel Henríquez, a este periódico.

Playa de Maspalomas, en Gran Canaria, en el primer día de su reapertura Efe

Siguiendo hacia el oeste de la isla, las playas de Mogán, como Taurito, Amadores o Playa del Cura, sí tendrán horarios. Las playas estarán abiertas entre las 10.00 y las 20.00 horas. Además, el ayuntamiento limitará el acceso para controlar el aforo y estarán prohibidos los juegos en la arena.

Horarios de las principales playas de Tenerife

En La Orotava, la Playa del Bollullo, estará abierta de 11:00 a 20:00, con un límite de 400 personas de aforo.

En Santa Cruz de Tenerife, la Playa de Las Teresitas abrirá de las 09:00 a las 20:00 horas, y en cada acceso de la playa se dispondrán paneles informativos que avisarán del nivel de ocupación de cada sector con los términos baja, moderada, alta y completa e incluso, aunque se estima que no será necesario. En la ciudad de Santa Cruz, en la vía de San Andrés, el Ayuntamiento ha dispuesto semáforos informativos que muestran en tiempo real el nivel de ocupación de la playa de Las Teresitas y Las Gaviotas, para evitar desplazamientos una vez esté lleno el aforo.

En El Rosario, para consultar el horario de las playas de La Nea, Radazul o Boca Cangrejo, el Ayuntamiento ha dispuesto de un sistema de cita previa.

Playa de La Nea, en El Rosario, Tenerife, en el primer día de su reapertura Efe

Por su parte, el ayuntamiento de Arona abrirá la Playa de Las Vistas en su totalidad y trabaja en la apertura del Camisón y Los Enojados con un horario de 11:00 a 19:00 horas.

Para consultar horarios y ocupación de las zonas de baño de La Laguna, que están abiertas desde el jueves, el Ayuntamiento ha dispuesto de una aplicación.

En las playas de Puerto de la Cruz, como Playa Jardín, el servicio de socorrismo estará disponible de las 10:00 a las 18:00 horas, así que el uso de las playas fuera de este horario será responsabilidad de cada bañista. El ayuntamiento ruega que se hagan estancias cortas de entre dos y tres horas y no se permite el uso de neveras portátiles o material lúdico.

Horarios de las principales playas de Lanzarote

La isla más occidental del Archipiélago ha establecido un horario de acceso a las playas, como Papagayo, Famara y Los Caletones, de 10.00 a 18.00 horas, con preferencia para los mayores de 70 años de 10.00 a 12.00.