Los hospitales de Lanzarote y La Palma, libres de COVID-19

El Hospital Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, y el Hospital General de La Palma, ambos adscritos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, han quedado libres de coronavirus esta mañana al dar de alta al último paciente que quedaba ingresado en el hospital conejero y al dar negativo en COVID-19 el único paciente que permanecía en la Unidad de Medicina Interna del centro palmero.

Lanzarote, libre de COVID-19

Benjamín, un paciente de 64 años que justo este martes hace tres meses que estaba ingresado en el Hospital Doctor José Molina Orosa contagiado por COVID-19, recibió esta mañana el alta hospitalaria, por lo que pudo regresar a su domicilio para completar su recuperación.

A su salida del centro ha asistido todo el personal sanitario que lo ha tratado desde su ingreso, tanto en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció 59 días, como en la planta de Medicina Interna. “Os habéis extremado, me habéis cuidado de una manera exquisita; gracias por el buen trato y el cariño con el que me habéis tratado y hablado todos los días hasta que me sacasteis para adelante”, manifestó el paciente en su despedida del hospital conejero.

De esta forma, Lanzarote queda libre de casos activos por coronavirus. Cabe recordar que la Isla ha tenido un total de 85 casos, de los que han fallecido seis.

En la jornada de hoy, el gerente de los Servicios Sanitarios, José Luis Aparicio, ha querido subrayar el esfuerzo realizado por todos los profesionales del Hospital y de Atención Primaria hasta lograr el alta todos los pacientes, tanto ingresados como en seguimiento domiciliario.

Sin COVID-19 en el Hospital General de La Palma

Por su parte, en el Hospital General de La Palma ha dado negativo el único paciente que permanecía ingresado en el servicio de Medicina Interna, que ha sido trasladado a la planta de Hospitalización para seguir recuperándose hasta recibir el alta hospitalaria. Con este paciente negativizado en coronavirus, el Hospital General de La Palma vuelve a estar libre de COVID-19.

En La Palma, desde el inicio del brote de coronavirus el 31 de enero, se han registrado 107 casos y siete fallecimientos. Actualmente, hay 7 pacientes activos que siguen su tratamiento en su domicilio.