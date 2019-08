PACMA reclama un plan de evacuación de animales en catástrofes

El Partido Animalista-PACMA entregará este jueves vía digital al Gobierno canario más de 26.000 firmas que recogió en cuatro días para exigir que se active un Plan de Evacuación de Animales en Catástrofes y Situaciones de Emergencia, que lleva años insistiendo en implantar.



Según ha denunciado esta tarde en conferencia de prensa la coordinadora de PACMA en Las Palmas, Iris Sánchez, la atención a los animales heridos o atrapados en los tres recientes incendios de Gran Canaria ha vuelto a quedar en manos de "la buena voluntad y la compasión" de parte de la ciudadanía, ya que el Ejecutivo regional carece de un protocolo de actuación en esos casos.



En su opinión, cientos de animales podrían haberse salvado si el Gobierno de Canarias hubiera puesto en marcha el Plan que le propuso el partido PACMA en 2015 y que la formación animalista vuelve a reclamar cada año para proteger a los animales antes de que ocurra otra catástrofe.



Iris Sánchez ha comentado que se han manifestado este miércoles por la tarde de forma simbólica frente a Presidencia para exigir al Ejecutivo regional que "de una vez por todas implante un plan de evacuación para los animales".



"Hay que ser conscientes de que PACMA lleva años pidiéndolo y que le ha presentado al Ejecutivo canario un plan de evacuación para los animales que, a día de hoy, aún no ha sido aprobado. Y por eso la situación en estos incendios ha sido un caos pues muchos animales han muerto calcinados", ha dicho.



Sánchez ha reconocido que en estos momentos no dispone de una cifra de cuántos animales han perecido por las llamas o el humo en las medianías y cumbres de Gran Canaria, pero sí que dispone de "testimonios" de ganaderos y dueños de animales que han tenido que ser evacuados, pero que no lo han sido sus animales.



"Hay personas que optaron por soltarlos y otras por dejarlos amarrados, pero todo eso se pudiera haber evitado si hubiera existido un plan de evacuación aprobado por el Gobierno canario para que, en esos momentos de emergencia, se auxiliara también a los animales", ha agregado.



Según Sánchez, se está hablando de "miles y miles" de animales que "posiblemente han muerto calcinados" por carecer de un plan de evacuación establecido para ese fin.



"Al final nos encontramos con que la responsabilidad de evacuar animales ha sido civil, de protectoras, de nosotros mismos o de voluntarios que han hecho lo posible para rescatarlos, pero realmente no se trata de hacer lo que uno pueda, sino realizar lo contemplado en un plan de evacuación aprobado. Eso es lo que pedimos", ha subrayado Iris Sánchez.