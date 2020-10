Canarias saldrá de la lista negra de Alemania tras rebajar su incidencia a menos de 50

Canarias ha roto el hielo después de varias semanas intentándolo. La tendencia a la baja de la COVID.19 en el Archipiélago se confirma tras haber registrado este sábado una incidencia acumulada de 49,27 casos de coronavirus por 100.000 habitantes en las últimas 24 horas. Este dato no es poca cosa. Las Islas perdieron una posición predilecta hace algo más de un mes cuando Alemania señaló a la comunidad autónoma como zona de riesgo y recomendó a sus ciudadanos no viajar a ninguna de las islas tras superar una incidencia de 50. Esa normativa del país germano ya podría no aplicarse a Canarias desde este fin de semana. Y en teoría, si la curva no vuelve a subir, la llegada de turistas alemanes a las costas del Archipiélago empezará a darse más pronto que tarde.

Hace un par de horas el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tuiteaba esto: "Después de semanas que exigieron aprobar restricciones y duras medidas, en el día de hoy Canarias tiene una incidencia acumulada en 7 días de 49,55: por debajo de la barrera de 50. Gran trabajo de los profesionales y de la responsabilidad social. No bajar la guardia. Es el camino".

El dato de la incidencia acumulada este sábado puede generar confusiones. Principalmente porque son varias las cifras que se manejan. El Ministerio de Sanidad sigue sin comunicar los fines de semana datos del virus, por lo que no nos podemos acoger a sus tablas. Mientras, la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico ha informado de que la IA en la última semana es de 51,13. Sin embargo, el propio presidente del Ejecutivo regional anunciaba, como se puede ver en el tuit anterior, que ese dato no es correcto, y que la incidencia sí ha bajado por debajo de 50. Según el cálculo que ha hecho este periódico, la IA en el Archipiélago en los últimos siete días es de 49,27 casos por 100.000 habitantes. Otra página que se encarga de informar sobre los datos del coronavirus en Canarias, cv.canarias.com, también maneja una cifra menor que 50.

El Archipiélago se convierte así en la tercera comunidad autónoma en España que mejor está controlando la COVID-19 estos días, solo por detrás de la Comunitat Valenciana y Galicia. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde el virus se había descontrolado durante todo el mes de agosto y principios de septiembre, ve como su curva epidemiológica cae en picado desde hace semanas. En algunos municipios como La Laguna, Puerto del Rosario o San Sebastián de la Gomera sí crecen ligeramente los positivos. Pero todo, por ahora, con muy poca fuerza.