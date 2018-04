Una iniciativa canaria, seleccionada entre las 60 mejores del programa Life de la UE

11 iniciativas españolas financiadas por el programa Life de la Unión Europea han sido seleccionadas entre las 62 mejores de Europa para los premios Best Life Projects (Mejores Proyectos Life), que se entregan el 23 de mayo en Bruselas, entre ellas una la que participa del Banco Español de Algas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.



Todas las iniciativas, elegidas por técnicos de la Comisión Europea (CE), finalizaron sus acciones entre los años 2016 y 2017 en los apartados de Naturaleza, Medio Ambiente y Acción por el Clima, informa la CE.



En la categoría de Naturaleza figura el proyecto Life Marco de Acción Prioritaria (MAP) para la Red Natura 2000, liderado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), junto a otros 27 proyectos europeos.



Dicha iniciativa definió las prioridades y las acciones de conservación necesarias para la Red Natura 2000 en el periodo 2014-2020, así como las fuentes de financiación disponibles.



Entre los 22 proyectos seleccionados en el apartado de Medio Ambiente, figura el Life Seacolors, con el Banco Español de Algas (BEA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como socio, cuyo objetivo es desarrollar colorantes naturales y sostenibles para la industria textil a partir de las algas.



También el Life Albufera, centrado en la recuperación de los hábitats de la Albufera de Valencia y coordinado por la Universidad Politécnica de esta ciudad, o el Life Roem +, liderado por la Fundación Instituto Tecnológico de Galicia.



En la misma categoría, ha sido seleccionado el proyecto Airuse, coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea); y el Life ECO-DHYBAT, liderado por la Asociación de Investigación de la Industria Agroalimentaria (AINIA).



Entre los 12 seleccionados en el apartado de Acción por el Clima, figuran el Life + Agricarbón, de la Asociación Española Agricultura de Conservación y Suelos Vivos, o el Life Indufood, desarrollado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos y el Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca.



En el mismo apartado, han sido elegidos igualmente la iniciativa The Green Deserts, de la Universidad de Valladolid, el Life Vineyards4heat, del Ayuntamiento de Villafranca del Penedés (Barcelona), y el Life Cultivos para la Mejora de Suelos, de Transati S.L. y la Universidad Politécnica de Madrid.



El objetivo de los Best Life Projects de la UE es difundir los resultados de las iniciativas Life y destacar las cinco que han tenido mayor impacto positivo sobre el medio ambiente en cada una de las tres categorías, que recibirán a su vez el premio Best of the Best (Mejor del Mejor).



Desde el lanzamiento en 1992 del programa Life por la Comisión Europea, han sido cofinanciados un total de 776 proyectos españoles, el último año con una aportación de 600 millones de euros para iniciativas relacionadas con innovación ambiental, conservación de la naturaleza y la biodiversidad y comunicación.