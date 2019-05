Los intervalos nubosos predominarán este sábado en Canarias, donde las temperaturas registrarán un ligero descenso.



En el mar habrá noreste 4 o 5, localmente 6 en las puntas sureste y noroeste. Fuerte marejada mar de fondo del noroeste de 2 metros en costa oeste, variable 2, brisas y marejadilla.



PREVISIÓN POR ISLAS PARA ESTE SÁBADO:



LANZAROTE



En el norte y oeste, intervalos nubosos; en el sur, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado durante la mañana. Temperaturas en ligero descenso, afectando principalmente a las máximas y más acusado en el interior y costas sur. Viento del norte y nordeste moderado, más intenso en el interior y costas sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 18 24



FUERTEVENTURA



En el oeste, intervalos nubosos; en el resto de zonas, predominio de poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso, afectando principalmente a las máximas y más acusado en el interior y costas sur. Viento del norte y nordeste moderado, más intenso en el interior y en costas de sotavento en Jandía.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 18 24



GRAN CANARIA



En el norte, nuboso. En el sur y zonas altas, poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de lluvias débiles en el norte durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en el interior y costa sur. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuertes en las vertientes sudeste y noroeste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 19 22



TENERIFE



En el norte, nuboso con amplios claros en horas centrales. En el sur, oeste y zonas altas, poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de lluvias débiles en el norte durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento del nordeste moderado, más intenso en las vertientes sudeste y punta noroeste. Predominio de brisas en costas norte y suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 19 24



LA GOMERA



En el norte, predominio de cielos nubosos. En el sur y zonas altas, poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de lluvias débiles en el norte durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte moderado, ocasionalmente fuerte en puntas este y oeste y zonas altas. Predominio de brisas en costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 19 24



LA PALMA



En el norte y nordeste, nuboso, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de lluvias débiles en el norte durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en las vertientes sudeste y noroeste. Predominio de brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 19 24



EL HIERRO



En el norte, nuboso tendiendo a poco nuboso, a partir del mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, más intenso en la vertiente este y punta noroeste. Predominio de brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 15 20