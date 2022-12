De la investigación científica al negocio: otorgados los primeros premios spin ON de la ULPGC

Contenedores reciclados que se dividen por zonas de frío; software y técnicas de selección genética para mejorar la cría de langostinos y doradas; un balneario que aprovecha una salina tradicional; una máquina que repara y fabrica circuitos electrónicos mediante el uso de inteligencia artificial; y un sistema natural para reutilizar los residuos de las ganaderías mediante un modelo de economía circular ganan la primera edición de los premios spin ON by ULPGC.

Diez proyectos universitarios de investigación han competido este miércoles en el primer Demo Day del programa spin ON by ULPGC por cinco galardones de la misma categoría, que suponen cada uno un premio en metálico de 2.500 euros, concedidos por el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Un jurado compuesto por profesionales de la ciencia y la empresa han decidido las cinco propuestas ganadoras en función de su potencial para saltar al mercado y convertirse en negocios escalables y con alto valor añadido. Son las llamadas Spin - off: empresas de base tecnológica que nacen de la investigación que se realiza en la Universidad.

Ante un salón lleno en el edificio #Nexo del Campus Universitario de Tafira, los diez proyectos candidatos han dispuesto de cinco minutos cada uno para exponer sus propuestas y responder a las preguntas del jurado, que tras reunirse para deliberar, hizo público su fallo.

Katherine Arias, por Cooltainers; Juan Manuel Afonso, por GCP- SHRIMP; Ana Gomariz, por Talaso Sal y Volcan; Aurelio Vega, por AI Electronic Systems, y Carlos Mendieta, por IMTESyC, han recogido los galardones de manos de los representantes de las tres instituciones que han hecho posible esta iniciativa: la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la ULPGC, Marisol Izquierdo; el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), Carlos Navarro, y el presidente del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán.

El acto de este miércoles culmina la primera fase -denominada “de la idea al negocio”- del programa spin ON by ULPGC que impulsa el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y financia la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la ACIISI, con el objetivo de transferir a la sociedad la investigación que se realiza en la Universidad mediante la creación y consolidación de empresas propias de la institución académica.

Sebastián López, director de Innovación y Transferencia del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la ULPGC, hizo hincapié al término del evento en el hecho de que el programa spin ON by ULPGC está abierto todo el año a cualquier investigador o estudiante de la ULPGC que tenga una idea que crea que puede ser el germen de una empresa.

En el mes de julio se celebrará la segunda fase del programa con la participación de proyectos “más maduros”. El director subrayó que el hecho de no haber ganado uno de estos primeros cinco premios, en el caso de las otra cinco iniciativas que se presentaron hoy, o el no haber participado en esta primera fase no condiciona en absoluto la participación en la segunda fase del programa.

La iniciativa spin ON by ULPGC contempla el proceso en todas sus fases: desde que surge la idea hasta que nace la empresa de base tecnológica. A partir de aquí, el acompañamiento continúa en forma de distintos apoyos: bien para facilitar el acceso a más clientes, para la contratación de personal o para la obtención de financiación pública o privada, entre otras posibilidades de colaboración.