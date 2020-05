"Canarias es una de las comunidades con más opciones de acelerar la desescalada", según el director general de Salud Pública

José Juan Alemán, director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, asegura que en el Archipiélago hay una situación de "privilegio" en la desescalada respecto a otras comunidades autónomas. "La situación es bastante buena, pero no hay que bajar la guardia", ha afirmado en una entrevista realizada este martes en Radio Marca Tenerife.

Alemán ha comentado que "el aumento de la movilidad", una vez que se ha ido avanzando en el plan de desescalada, "no ha impactado en las cifras". En su opinión, "salvo algunas excepciones, la población se ha comportado bien".

El director general de Salud Pública insiste en que "la distancia física es la principal arma que tenemos para luchar contra el virus", por lo que recomienda "tener prudencia", ya que "hay muchos aspectos de este virus que desconocemos". Alemán ha explicado que se cree que el coronavirus puede tener un comportamiento estacional, por tanto, podría "dar un respiro en los próximos meses".

Respecto a la modificación de las cifras de fallecidos por COVID-19 en toda España, Alemán ha explicado que "ha habido una reclasificación" de casos por parte del Ministerio. "Los datos no son a veces fáciles de conseguir, no todo es blanco o negro y desde el punto de vista clínico es difícil, salvo que hagas una autopsia, pero no las estamos haciendo por protocolo", ha indicado.

En Canarias, ha dicho, se hacen cada día entre 1.500 y 2.000 test PCR, pero espera que se pueda ir aumentando esa cifra. "En otoño la técnica estándar quizá no sea esa porque puede que se desarrollen otras también efectivas", ha matizado.

Pase a la fase 3

José Juan Alemán ha indicado que el Gobierno de Canarias ya ha enviado la documentación para que las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa pasen a fase 3 el lunes. "La situación en Canarias es muy buena, quizá es la que más posibilidades tiene de hacer una desescalada más rápida. Estamos evaluando la opción de cambiar de fase para Canarias, pero depende del Ministerio", ha añadido.

Vuelta a la normalidad

El director general de Salud Pública ha insistido en que la mascarilla es "importante como complemento", pero que "lavarse las manos y mantener la distancia física es lo primordial para evitar contagios".

En su opinión, "si queremos reactivar la economía tendremos que congeniarla con la Sanidad", ha concluido.