Las listas de espera en Sanidad siguen representando el mayor número de quejas en Canarias

Las listas de espera siguen representado el mayor número de quejas que se reciben en la Diputación del Común, cuyo titular, Rafael Yanes, ha reconocido este miércoles que se apunta una mejoría.



Comentó que uno de los problemas que afectan a las listas de espera lo representan las personas mayores que tienen el alta hospitalaria pero continúan en el centro y que requieren atención sociosanitaria.



En la actualidad hay 252 camas ocupadas por personas que están en esa situación, indicó Rafael Yanes, tras reunirse con la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, quien señaló que esos pacientes no están abandonados sino que requieren otro tipo de atención.



La consejera reiteró que para resolver los problemas de las listas de espera se precisa mejorar tanto la financiación como la gestión, y recordó que afecta a unas 160.000 personas.



Hay mejoría pero no es asumible que una mujer tenga que espera cien días para una ecografía que permita determinar si tiene una patología grave o no, reconoció la consejera,



Teresa Cruz manifestó que preocupa mucho el número de la lista de espera pero más que detrás de las cifras hay personas que tal vez esperan más del tiempo que considera razonable un profesional médico.