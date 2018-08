El Colegio de Ingenieros dice que el macro mulle de Agaete traerá "beneficios indudables"

La Demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos respaldó el proyecto de ampliación del puerto de Agaete, que sostiene que “genera una serie de beneficios indudables” para el municipio grancanario, pese al rechazo de sus ciudadanos.



La organización expresa un comunicado su apoyo a dicha ampliación, a la que se oponen el Ayuntamiento de Agaete y, según un estudio encargado por él, la mayoría de sus habitantes, además de diversos partidos políticos y colectivos ecologistas y sociales que han impulsado una campaña de protestas en su contra, si bien matiza que entiende esas posturas porque, a su entender, no se ha informado adecuadamente del proyecto.



Hasta el punto de que -afirma-, "en la actualidad, el ciudadano medio que quiera informarse acerca del proyecto no lo tiene fácil porque no hay apenas información disponible por parte del promotor".



Razón por la cual "las conclusiones a las que se puede llegar proceden de informaciones incompletas y, en la mayor parte de los casos, sesgadas”, opina.



Desde ese parecer, el colegio profesional aclara que "lamenta que no se haya hecho una labor de comunicación a la población que explicara la justificación y ventajas del proyecto”.



Ya que, a su entender, "la obra puede generar beneficios y oportunidades al municipio, incluyendo posibles compensaciones o mejoras como la construcción de una vía de acceso directo que evite atravesar la población y que ayude a una movilidad urbana sostenible".



Además, el colectivo de ingenieros recuerda que "el proyecto ha superado el preceptivo estudio de impacto ambiental, así como el trámite de información pública", y subraya que "fue declarado de excepcional interés público por el Gobierno de Canarias debido a su papel en el Eje Transinsular" concebido para facilitar la cohesión del archipiélago.



Su conclusión es, por todo ello, que, en relación a la ampliación, “el problema que se plantea en este momento es de tipo político y de opinión pública, pero no técnico”, añade la nota, que reitera la postura favorable al proyecto del colegio, emitida, según precisa, después de que el comité de expertos en Puertos y Costas de su Demarcación de Las Palmas lo analizara en una sesión convocada a tal fin.