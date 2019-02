Diez máquinas convierten al Parque Romano de la capital grancanaria en un gimnasio al aire libre

El Parque Romano de la capital grancanaria cuenta desde este jueves con una nueva zona de aparatos deportivos a modo de un gimnasio al aire libre, gracias a una inversión de 136.228 euros financiada a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria 2018-2019.



Para este gimnasio al aire libre se ha reformado la antigua zona de juegos biosaludables que existía en la zona sur del parque, lindando con la trasera del Club Metropole, con trabajos de demolición del revestimiento existente, la sustitución de los juegos por nuevos aparatos, la instalación de un pavimento amortiguador y una cubierta de lona sobre una estructura de acero galvanizado.



Estas obras han reacondicionado el parque, que ha sido señalizado con cartelería informativa, lo que ha implicado la retirada y reposición de la cartelería obsoleta, la ampliación de la zona deportiva situada al sur del parque y la sustitución de los juegos biosaludables por aparatos de gimnasia de uso libre, especializados en ejercitar distintas partes del cuerpo.



Este gimnasio se distribuye en dos áreas, con una plataforma de máquinas para trabajar el tren superior, con un total de cinco aparatos, y otra para el tren inferior, con cinco más.



Para ejercitar el tren superior se han dispuesto dos máquinas para fortalecer los pectorales, dos para la espalda y una para hombros y, para el tren inferior, dos máquinas prensa, una "multipower", una para trabajar los cuádriceps y otra para el bíceps femoral.



Esta zona de aparatos se complementa con una estación de CrossFit con material para ejercitar la totalidad del cuerpo.



En cuanto a la cartelería informativa se han señalizado las distancias parciales de larga distancia cada 100 metros a lo largo de la pista, tres carteles de menores dimensiones que dividen al tramo en 25, 50 y 75 metros, los de los extremos que visualizan 0/1000 y 500 metros y cartelería de otros tipos como uso del espacio, aparcamiento de bicis y dos tótems elípticos.



El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, ha destacado que "este gimnasio al aire libre mejora el espacio, zona libre que se ha convertido en una zona deportiva por los ciudadanos", a la que "le faltaba el impulso para convertirse en un gimnasio completo".



Se trata de "máquinas que existían en otras zonas del mundo" con la característica que "han sido diseñadas para estar al aire libre, los pesos no están sueltos y están adaptadas a un entorno abierto".



Además, ha indicado que "llevan un sistema antivandálico y se hará seguimiento y mantenimiento", aunque ha llamado a la ciudadanía al uso cívico del espacio.



En una siguiente fase se instalarán taquillas y baños específicos para ser usadas por los usuarios del parque" y que sea "la envidia del deporte al aire libre de Canarias y de España".



Por su parte el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha celebrado la inauguración de este espacio en el parque Romano que "usan 10.000 personas todas las semanas".



"Muchas veces no caemos en la cuenta de que no necesariamente las grandes obras son las que mejoran la calidad de vida, como este caso que, sin ser una gran obra, tiene un enorme componente social en un parque urbano extraordinario que contribuye al esparcimiento y a mejorar la salud".



El regidor de la capital grancanaria y el presidente insular han estado acompañados por el concejal de Deportes, Aridany Romero, quien ha celebrado que "el resultado final es un parque mucho más funcional para los usuarios y que tiene una de las áreas de ejercicio más modernas y completas de todo el país".