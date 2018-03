Un 8 de marzo marcado por los paros de las mujeres y las manifestaciones por la igualdad en toda Canarias

Este 8 de marzo no será una jornada cualquiera en Canarias. La mitad de su población (las mujeres), al igual que en el resto del país, parará con el objetivo de visibilizar la situación de desigualdad y discriminación en la que se encuentra con respecto al hombre.

Se trata de una huelga que ha sido registrada legalmente para que se pueda realizar las 24 horas, aunque los sindicatos CCOO y UGT apoyan el paro laboral de dos horas, debido a la precarización laboral en la que se encuentran muchas mujeres. Serán de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas. No es obligatorio comunicar a la empresa que se va a secundar la huelga aunque hacerla implica perder el sueldo y la cotización social de ese día.

Los hombres pueden apoyar este día facilitando que sus compañeras hagan huelga, realizando las tareas que normalmente hagan ellas y sirviendo de apoyo. El paro convocado también es de cuidados, por lo que lo ideal es que este jueves los hombres asuman ese rol y, en caso de que no sea posible, las mujeres podrán colgar un delantal en la ventana en señal de que apoyan la huelga. De hecho, ser cuidadoras es papel que se ven obligadas a asumir hasta en el 94% de los casos, una situación que se acrecienta en Canarias debido a la histórica mala gestión en dependencia.

Es una huelga estudiantil, a la que todas las mujeres de la comunidad educativa están llamadas a secundar. Los estereotipos de género que se aprenden en las escuelas, la falta de visibilidad de las mujeres en los temarios, su discriminación en las ciencias, o las situaciones de acoso que viven, son algunas de las razones para ir a esta huelga.

También es una huelga de consumo. Este jueves desde los colectivos feministas animan a consumir solo lo estrictamente necesario para que "no paguemos más por productos dirigidos a mujeres, evitar el consumo en comercios donde las mujeres estén explotadas o respetar el medio ambiente", entre otros motivos.

La jornada también está marcada porque el Parlamento de Canarias no tendrá por primera vez una declaración institucional por el Día de la Mujer. El motivo no es otro que la Cámara Regional no respeta la paridad entre hombres y mujeres en sus órganos, por lo que Podemos se ha negado a firmar este manifiesto.

Además de los paros hay toda una serie de actividades programadas para este día en todas las islas.