Los médicos canarios se movilizan contra el “abuso" de los contratos temporales: “Paga extra no, consolidación sí”

“Paga extra no, consolidación sí”. Así rezaba una de las pancartas de cabecera de las concentraciones que han tenido lugar este viernes por la mañana a las puertas de cinco hospitales del Archipiélago (el Insular Materno Infantil y el Doctor Negrín, en Gran Canaria; La Candelaria y el Universitario de Canarias, en Tenerife, y Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera), para reclamar estabilidad en los puestos de trabajo de los médicos especialistas que ejercen en las Islas. Los profesionales han querido así evidenciar que su prioridad es acabar con el “abuso de la temporalidad” en una administración donde dos de cada tres facultativos, unos 2.000 profesionales, ejercen con contratos eventuales, y no la gratificación extraordinaria que el Gobierno regional ha anunciado para compensar el esfuerzo realizado durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

La medida de presión ejercida por la denominada Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Especialistas de las Islas, constituida oficialmente el pasado mes de enero, ya ha surtido el primer efecto. Según ha informado el colectivo, esta misma mañana se ha concertado una cita para el próximo miércoles 1 de julio con el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y con el nuevo consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que tomó posesión de su cargo el pasado lunes, con la finalidad de abordar el conflicto y plantear alternativas para reducir la tasa de temporalidad del 65% entre los médicos especialistas de los hospitales isleños, la más alta del país.

Según ha explicado a este periódico una de sus portavoces, la microbióloga Iballa Horcajada, el colectivo había decidido convocar la movilización de este viernes al no haber obtenido respuesta a la petición de reunión con el jefe del Ejecutivo que había elevado hacía unas semanas, justo después de la firma del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, en el que se incluyó el compromiso de estudiar soluciones “legalmente viables” para dar estabilidad a los médicos especialistas. Con el anuncio de este viernes, la Mesa de Confluencia ha suspendido el calendario de movilizaciones que había planteado en sus asambleas y, a partir de ahora, espera fijar una agenda de trabajo y establecer “un foro estable” en el que estudiar las salidas.

Concentración el Complejo Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

“Entendemos que no es un problema de esta administración, es un problema que se lleva gestando desde hace 20 años. El Gobierno actual no tiene la culpa de esta situación, pero sí tiene la solución”, ha afirmado Horcajada, que considera que la Oferta Pública de Empleo (OPE) planteada por la Consejería de Sanidad el año pasado “es injusta y tiene numerosas irregularidades”. La especialista remarca que en la actualidad hay al menos tres procesos abiertos en los juzgados por esta convocatoria. “En Canarias no se ha cumplido con el Estatuto marco del Trabajador. Se tenían que haber convocado ofertas de empleo regulares cada dos o tres años. A nosotros se nos convocó una OPE en los años noventa; luego se hizo un concurso de méritos en todo el Estado y otra OPE en 2007. Hay una bolsa enorme de personas que tienen tiempos trabajados de hasta veinte años y no han tenido la oportunidad real de presentarse a una plaza en su hospital. No es justo que salga ahora una convocatoria con tan poquísimas plazas donde tenemos que competir. En mi caso, después de trece años trabajando, nunca ha salido una plaza de mi especialidad”, explica la médica especialista, que añade que “prácticamente tres cuartas partes” de las personas que se pueden presentar al proceso selectivo se encuentran en una situación de “abuso de temporalidad”, por lo que entiende que “no sería legítimo”.

A ello se le suma el riesgo de romper equipos hiperespecializados que llevan ejerciendo juntos durante años. Una posibilidad que, según Horcajada, cobra aún más fuerza por el tipo de OPE por el que ha optado la administración autonómica, de carácter centralizado. “A lo mejor llevas trabajando veinte años en un hospital y puedes acabar en otro. Ya no es solo tu proyecto de vida, sino cómo se desestructuran los servicios médicos”. La microbióloga alude a una sentencia dictada el 19 de marzo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que habla de esa “abusividad” de las interinidades en los hospitales públicos españoles y “deja meridianamente claro que una OPE como la que se plantea en Canarias no puede ser nunca una compensación”.

La Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Especialistas de Canarias ha buscado asesoramiento jurídico para explorar diferentes vías de consolidación de plazas dentro del marco legal establecido. “Exponemos una serie de opciones que son legalmente viables y a coste cero para las arcas públicas”, sostiene Horcajada. La profesional recuerda que un especialista con diez años de trabajo cobra “exactamente lo mismo” tanto si es fijo como si es temporal, por lo que no se trata de un problema económico. Para la microbióloga, existen distintas “fórmulas para solucionar este problema de precariedad en el empleo”. Una de ellas podría ser un concurso de méritos “restringido” para que los sanitarios puedan abandonar esa situación de eventualidad. El objetivo de la reunión con Torres y Trujillo es, no obstante, abrir la senda del diálogo para encontrar una salida factible para ambas partes que culmine en una regularización de los procesos selectivos y su convocatoria periódica según lo estipulado en la ley.

El colectivo ya amenazó con una huelga el pasado mes de febrero, pero la intervención del presidente del Gobierno canario logró frenarla.