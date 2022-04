Los médicos canarios en huelga denuncian la falta de plazas para consolidar a los trabajadores temporales

Médicos especialistas vinculados al sindicato Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias (SEMCA) han denunciado este viernes la falta de “numerosas plazas” en el borrador de los procesos de estabilización del Servicio Canario de Salud (SCS), que en algunos casos “llega a ser de especialidades enteras”.

Médicos encadenando contratos temporales más de una década: “Afrontamos la presión por la pandemia sin estabilidad laboral”

En declaraciones a los medios durante el primer día de la huelga convocada entre médicos y facultativos temporales en Canarias, el radiólogo del Hospital Universitario Doctor Negrín y miembro de SEMCA Jorge Boada ha asegurado que, por ejemplo, el borrador no recoge la especialidad de Cirugía General en ese hospital, pese a que se trata de un servicio en el que hay 23 cirujanos de los que al menos 12 tendrían derecho a participar en la oferta directamente a través de concurso de méritos.

“En el listado del Gobierno de Canarias para la consolidación hay especialidades enteras que no aparecen. Debe ser que no hay cirujanos en el Negrín”, ha ironizado el radiólogo, que ha calificado la situación de “esperpéntica, que se alarga más de 20 años”.

En estas dos décadas, ha abundado Boada, solo ha habido una oposición pese a que “debería haber habido por lo menos diez”, lo que ha llevado a que se haya creado la mayor bolsa de médicos temporales de toda España, según sus datos.

“En el colectivo de médicos especialistas, siete de cada diez somos temporales que han encadenado contratos que se renuevan sucesivamente pese a tratarse de plazas estructurales que hay que cubrir con personal fijo”, ha lamentado Boada, que ha cifrado en un 80 % de los eventuales los que están en Canarias en una situación de abuso de contratación temporal sucesiva de más de tres años.

El médico ha señalado que con el proceso abierto para la estabilización y consolidación del personal temporal en las administraciones públicas se podría conseguir que la mayoría de médicos en esa situación conserven sus puestos de trabajo, pero ha lamentado la falta de interlocución y soluciones encaminadas hacia ese objetivo por parte de la Consejería de Sanidad.

Pese a la temporalidad, ha destacado, a lo largo de estos años se han creado unidades asistenciales superespecializadas o programas de trasplantes que, según ha dicho, se ha hecho en mayor medida con médicos temporales.

Asimismo, ha aseverado que, aunque estabilizaran y consolidaran a todos los médicos temporales del SCS seguiría habiendo un déficit “según los estándares occidentales”, y ha agregado que se prevé que en los próximos cinco o siete años se jubile hasta un 30% de la plantilla, “por lo que es muy disparatado todo lo que está ocurriendo”. A su juicio, los datos que maneja el SCS para llevar a cabo los procesos de estabilización son erróneos y ha exigido que se les escuche.

La neuróloga del Negrín y miembro del sindicato SEMCA Carolina López Veloso ha criticado que nadie de la administración se haya presentado al acto de conciliación que se celebraba hoy en la Sección Territorial del Tribunal Laboral de Canarias y lo ha considerado “una falta de respeto”.

“Nos hemos visto obligados a convocar la huelga para tener la legitimidad de poder pedir que se nos escuche en los foros donde se toman las decisiones”, ha señalado.

Ha agregado que tras el preaviso de huelga hace diez días “nadie” se ha puesto en contacto con ellos pese a haberse suspendido actividades asistenciales que afectan a los pacientes.

A su juicio, el SCS debería “identificar con nombre y apellido todos los trabajadores que cumplen los criterios para poder ofertar las plazas” y dirimir quién debe ir a concurso oposición y quién al concurso de méritos en una oferta extraordinaria, si bien ha dicho que eso sería “un trabajo muy costoso y minucioso”.

“Han creado una mesa de trabajo a un mes del plazo que da la ley para publicar esas plazas y en el primer borrador que sacan vemos que los datos están mal y que faltan plazas”, ha lamentado López Veloso.

En su servicio, el de neurología en el Negrín, ha afirmado que el borrador prevé solo tres plazas pese a que hay más de seis personas que llevan más de cinco años y que cumplirían los requisitos para consolidar su puesto de trabajo a través de un concurso de méritos.

“Tenemos constancia de que hay menos plazas recogidas en el listado del Gobierno de las que existen realmente. No estamos dispuestos a pasar ni una plaza. Si no se hace bien el trabajo de identificar esas plazas no podemos permitir que alguien se quede sin trabajo después de más de diez años”, ha lamentado la doctora, que ha asegurado que continuarán en huelga hasta que haya una solución.