Los médicos mantienen la huelga indefinida en Canarias a pesar del acuerdo alcanzado con Sanidad para la revisión de las retribuciones

El Servicio Canario de Salud (SCS) y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial han alcanzado un acuerdo para constituir “un grupo de trabajo” con el objetivo de revisar las retribuciones de “las diferentes categorías profesionales que conforman el SCS”, según ha informado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa. El grupo de trabajo tendrá que analizar los conceptos retributivos que conforman la nómina que cada categoría profesional percibe en el Sistema Nacional de Salud con el objetivo de equipararlos a la media nacional.

No obstante, los médicos mantienen la huelga indefinida que dará comienzo este viernes 19 de mayo. A pesar de no haber realizado ningún comunicado oficial al respecto, sí que alientan en su cuenta de Twitter a los diferentes profesionales sanitarios que apoyarán estas movilizaciones. Además, han informado de los servicios mínimos que se prestarán mientras dure la huelga y han compartido una guía orientativa para aquellos médicos que decidan no acudir a su puesto de trabajo en señal de protesta.

Los acuerdos alcanzados por unanimidad marcan las fechas de las próximas reuniones, el método de trabajo, “dada la complejidad del sistema retributivo del personal que presta servicios en las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud” y las nueve categorías profesionales por las que se iniciará las revisiones salariales. El análisis de los conceptos retributivos comenzará por los médicos, facultativos, enfermeros, técnicos de Laboratorio, técnicos de gestión, auxiliares de Enfermería, administrativos y celadores

Sanidad explica que hay que establecer una “metodología de trabajo” porque existen “diferencias significativas” entre los distintos servicios de salud, no solo en su cuantía sino también en su devengo. En esta línea, se estableció comenzar con el estudio y comparación de las retribuciones anuales fijas de los distintos servicios de salud, como son sueldo, complemento de destino, complemento específico (componente general), complemento de productividad factor fijo (determinados puestos de trabajo, armonización retributiva), pagas extras y pagas adicionales. Al mismo tiempo, se estudiará el concepto de “carrera profesional” para proceder a la actualización de las cuantías.