La ministra Carolina Darias vuelve a dar positivo en coronavirus

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha vuelto a dar positivo en coronavirus, según ha informado desde su cuenta de Twitter. "Tras 15 días sigo siendo positiva en COVID-19 así que, desde casa, siguiendo las recomendaciones sanitarias, continúo trabajando. Estoy bien", ha dicho.

Tras 15 días sigo siendo positiva en #CODVID19 Así q, desde casa, siguiendo las recomendaciones sanitarias, continúo trabajando al frente de @territorialgob con fuerza y determinación. Estoy bien. Gracias por tanto cariño y apoyo. #EsteVirusLoParamosUnidos — Carolina Darias (@CarolinaDarias) March 29, 2020

La otra ministra contagiada, Irene Montero, también volvió a dar positivo. Continuará en cuarentena y trabajando desde casa al menos durante una semana más, según informó el Ministerio de Igualdad. "Me encuentro bien, he tenido suerte y he pasado los síntomas de forma leve", dijo la ministra en Telecinco.