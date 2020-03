La modelo canaria Aridne Artiles supera el coronavirus tras "18 días en la cama"

El coronavirus no entiende de edades ni de estilo de vida saludable, la modelo Ariadne Artiles ha desvelado en las redes sociales que "después de 18 días en la cama" ya puede decir que está "de vuelta a la vida".



La modelo grancanari, una de las más cotizadas para algunas publicaciones españolas e internacionales, explica en su perfil de Instagram que comenzaba su cuarentena "después de casi 18 días en la cama con un virus que te arrastra y te hace creer que vas a desaparecer del mapa".



"Ya puedo decir que estoy de vuelta a la vida después de algunos días de angustia e incertidumbre pero todo ha pasado. Lo bueno es que ya puedo respirar mejor y sé que saldremos de esta. Lo malo es que ya no sé donde meter las ganas de besar a mi bebé", asegura.



Ariadne Artiles es pareja de José María García Fraile, hijo del periodista deportivo José María García, y tienen una niña, Ariadne, de dos años.



"Ella se roza conmigo cada vez que puede para sentirme un poco más cerca y necesita un abrazo como agua de mayo, pero se está portando como una campeona", explica la modelo, que señala que ha desvelado que ha padecido la enfermadad para "decirles que de este virus no se salva nadie, pero hay que intentar que no se contagie más gente de la que los hospitales y los médicos puedan abarcar".



Razón por la que aconseja que la única manera para ello es "quedarnos en casa y aguantar incluso después de sentirnos bien".



"La vida de todos depende de nosotros", concluye la modelo.

