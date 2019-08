Las mujeres solo representan el 32% del total de trabajadores autónomos en Canarias

Las mujeres representan solo el 32% de los empresarios en las Islas Canarias, que se consagra como la segunda región con peor índice de igualdad laboral de España, solo por debajo de la ciudad autónoma Melilla, según destaca un informe de Informa D&B.



El estudio Empresarios individuales realizado por la filial de Compañía Española de Seguros de Crédito, determina que esta proporción canaria está por debajo de la media nacional, que alcanza el 35%.



Así, el archipiélago adquiere el segundo porcentaje más bajo del país con solo 19.573 empresarias autónomas, frente a las 582.206 mujeres que representan el conjunto nacional.



La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, asegura que el hecho de que las mujeres sumen solo el 35 por ciento de los autónomos en España indica "una baja tasa de emprendimiento femenino si la comparamos con el porcentaje femenino en la población activa", que asciende al 47 por ciento del total.



El estudio ha realizado un análisis de evolución del papel de la mujer empresaria en España desde 2015 y el resultado indica que la evolución desde ese año "no muestra demasiados cambios", ya que entonces suponían el 34 por ciento de representación.



Asimismo, ha indagado sobre la presencia femenina en varios sectores y ha llegado a la conclusión de que varía de "forma significativa" en función de la labor ejercida.



Entre los autónomos del sector del Transporte las mujeres son solo un 8 %, que se incrementa al 11 % en el caso del de Industria extractiva y al 13 % en el de Agricultura.



Sin embargo, existen algunos sectores en que la presencia de la mujer es aún más significativa que la del hombre, por ejemplo, en Otros Servicios alcanzan el 65 %, en Sanidad el 62 % y en Educación el 56 %, destaca el estudio.



Además, existen algunos ámbitos laborales que siguen reservados solo al hombre, pues la mujer casi no tiene representación ni visibilidad, como es en el caso de la Construcción, donde las autónomas no llegan al 3 por ciento y en Venta y Reparación de vehículos de motor, que no alcanzan el 7 por ciento.



La cifra total más elevada de empresarias por sectores se encuentran en el Comercio, 190.168, la mayor parte dedicadas al por menor, casi 173.000.



Asimismo, en Actividades Inmobiliarias están registradas 148.640 mujeres autónomas.



El estudio de Informa D&B diferencia la representación de las mujeres autónomas entre las comunidades autónomas, y Asturias se consagra como la de mayor igualdad laboral en relación a las empresarias en España, con un 40 por ciento, seguidas de Galicia y la Comunidad Valenciana, con un 39 y 38 por ciento, respectivamente.