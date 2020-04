'We are the world': la comunidad noruega en Gran Canaria canta para promocionar la isla y recaudar fondos para los más necesitados

"Tenemos que recorder a la gente que seguimos aquí y que seguimos siendo el mismo paraíso de siempre", dice Bjørn “Lillebror” Sande Larsen, cantante y pianista noruego afincando en la isla de Gran Canaria.

Con ese objetivo en mente, y preocupado por el impacto a largo plazo de la pandemia de COVID-19 en Canarias, el artista decidió mobilizar a sus amigos cantantes de su país natal bajo el lema 'Artists 4 GC' para celebrar la belleza de Gran Canaria con una versión de 'We are the world'.

En el vídeo cantan catorce artistas musicales noruegos y se muestran imágenes de la isla con recordando al público nórdico que "Gran Canaria les espera".

Además de promocionar Gran Canaria, este vídeo colabora con una buena causa pidiendo donaciones para el Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán, que reparte alimentos y otros bienes de primera necesidad entre los más necesitados del municipio suroeste de la isla.